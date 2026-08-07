Desfachatez socialista. Franquis exige a Clavijo vender 10.000 VPO que el Gobierno de Torres dejó abandonadas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha escenificado un ataque frontal contra el Gobierno de Fernando Clavijo al exigir la venta inmediata de cerca de 10.000 viviendas protegidas. Tras reunirse con la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes, el dirigente del PSOE ha pretendido abanderar el malestar de estas familias obviando que el problema principal se arrastra de cuando gobernaba su propio partido. Para lanzar su ofensiva, Franquis recurre al Decreto 1/2023, una norma aprobada bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres pero que el propio Ejecutivo anterior dejó inactiva y sin resolver sobre el terreno.

Uso partidista de VISOCAN para ocultar el pasado

En su intento por erosionar la gestión del actual Gabinete de Coalición Canaria y el Partido Popular, la formación opositora se ha apoyado en las notificaciones enviadas por la empresa pública VISOCAN a los afectados, donde se señala que "no existe previsión alguna de ofertar la venta" para acusar al Gobierno autonómico de inacción. Sin embargo, los socialistas evitan asumir que durante el tiempo en que ostentaron la responsabilidad del área de vivienda tampoco materializaron la venta de esas promociones ni hicieron efectivas las resoluciones de oferta, limitándose a dejar redactado un decreto que ahora utilizan como arma de confrontación.

Agitación en el Parlamento para tapar el fiasco

Con el fin de rentabilizar el descontento de los inquilinos que llevan décadas en régimen de alquiler público, el Grupo Parlamentario Socialista exige la publicación inmediata de las ofertas de venta amparándose en la vigencia de su propia norma. Para rematar esta maniobra de desgaste, Franquis ha anunciado una batería de iniciativas de control e impulso en el Parlamento de Canarias con las que busca arrinconar al Ejecutivo regional y desplazar la atención sobre la ineficacia de su propia etapa al frente del Gobierno autónomo.