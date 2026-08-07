Herido grave un hombre tras caer por un barranco de 15 metros en San Bartolomé de Tirajana

Un varón de 55 años de edad ha sufrido un aparatoso accidente durante la noche de este jueves al precipitarse por un desnivel de quince metros de profundidad. Los hechos tuvieron lugar en un barranco situado en la Avenida de Moya, dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta inicial al filo de las 21:12 horas.

Ante la gravedad de la información facilitada por los testigos, la sala operativa del 1-1-2 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencia. La situación requería una rápida movilización de los efectivos de seguridad y de los equipos de rescate para asegurar la zona y atender a la víctima. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de forma coordinada dotaciones de los Bomberos, patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local del municipio grancanario.

El objetivo prioritario de las unidades intervinientes era acceder al fondo de la quebrada para que el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) pudiera examinar al herido. Tras lograr llegar hasta la posición del accidentado, los facultativos comprobaron que, en el momento inicial de la asistencia médica, la víctima presentaba un severo traumatismo craneoencefálico como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo.

Los profesionales sanitarios procedieron a estabilizar al paciente en el mismo lugar del accidente, aplicando las medidas de soporte vital necesarias para garantizar su traslado seguro. Una vez inmovilizado, el varón fue evacuado en estado grave a bordo de una ambulancia medicalizada del SUC con destino al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado para recibir tratamiento especializado debido a las lesiones neurológicas sufridas.

Por su parte, las fuerzas de seguridad que acudieron a la llamada de emergencia se han hecho cargo de las investigaciones pertinentes. Los agentes desplazados comenzaron a instruir el correspondiente atestado policial para esclarecer las circunstancias exactas que propiciaron esta caída. Este tipo de sucesos pone de manifiesto la vital importancia de los protocolos de actuación conjunta entre los cuerpos policiales, los equipos de extinción y los servicios médicos de urgencia en zonas de difícil acceso o con desniveles pronunciados de la orografía insular.