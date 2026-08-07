Las Palmas dispara un 143% el gasto en asfaltado, 43 millones para tapar baches.

Cualquier vecino de Las Palmas de Gran Canaria conoce la rutina de esquivar desperfectos de camino al trabajo. Ahora, el Ayuntamiento promete solucionar el deterioro de las calles, pero la factura, como es habitual, recaerá sobre el contribuyente. El Consistorio acaba de licitar el nuevo contrato de mantenimiento viario por casi 43 millones de euros, lo que supone un incremento del 143% respecto al presupuesto anterior.

Nueve empresas compiten por hacerse con este servicio, que se extenderá durante los próximos cuatro años. La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado repartirá más de 10,7 millones de euros anuales de fondos públicos para mantener 3,6 millones de metros cuadrados de calzadas y aceras, además de 125.000 metros cuadrados de muros.

Para justificar este desembolso histórico, el Gobierno local fía el éxito a nuevas condiciones. El modelo exigirá una plantilla mínima de 76 trabajadores y, como principal reclamo, un servicio de guardia operativo las 24 horas. Según los pliegos, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de personarse ante cualquier emergencia en un plazo máximo de una hora tras recibir el aviso.

Dos lotes millonarios

La licitación divide el municipio en dos áreas de gestión. El primer lote, que cubre Centro, Vegueta, Cono Sur y Tafira, arranca con 19,6 millones de euros. El segundo, destinado a Ciudad Alta, Isleta-Puerto-Guanarteme y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, asciende a 23,3 millones.

Entre las constructoras que aspiran a llevarse el contrato figuran operadores nacionales y locales como Acciona, Lantania, Lopesan y diversas uniones temporales de empresas (UTE).

El pliego también exige la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de rebajes y la renovación de la flota con vehículos eficientes para mitigar el ruido. La gestión del día a día dependerá de una plataforma digital, denominada eXterna, con la que el Ayuntamiento afirma que controlará la trazabilidad de los trabajos mediante un inventario actualizado en tiempo real.

Queda por comprobar si esta inyección de 43 millones de euros se traduce finalmente en calles de primer nivel para los ciudadanos o si terminará siendo otro pesado engranaje burocrático a cargo del bolsillo de los canarios.