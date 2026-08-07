Los viajeros de guagua en Canarias crecen un 4,3% en junio, superando la media nacional

El número de usuarios que utilizan el autobús urbano en el archipiélago canario ha experimentado un notable repunte al cierre del primer semestre del año. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el volumen de pasajeros que optaron por la guagua ascendió a 8.799.000 durante el mes de junio, lo que representa un avance del 4,3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Este crecimiento refleja la paulatina dinamización de la movilidad y del transporte público en las islas.

Esta cifra sitúa a la región por encima de la media del conjunto de España. A nivel nacional, el incremento de viajeros en este medio de locomoción fue de un más modesto 1,6%. Con este resultado, el territorio insular se posiciona con el séptimo mayor incremento de todo el país, consolidando una tendencia al alza que contrasta con la evolución moderada que se ha registrado en otras zonas de la geografía española.

Si se analiza el desglose por comunidades autónomas facilitado por el organismo estadístico, el liderazgo en el repunte de usuarios de autobús urbano corresponde a Murcia, que se anotó una destacable subida del 12%. Le siguen Extremadura, con un avance del 10%, y el Principado de Asturias, que registró un 8,6%. A continuación se sitúan Castilla y León, con un 7,6%; Cataluña, con un 7,5%; y el País Vasco, que experimentó una subida del 6%.

En términos generales, el comportamiento del transporte urbano por superficie ha sido positivo en la práctica totalidad del territorio nacional. No obstante, la excepción más notable se ha producido en Madrid. La autonomía capitalina fue la única de las analizadas por el instituto oficial en la que se contabilizó un retroceso, experimentando una caída del 6,4% en el número de pasajeros durante el mes de junio, un dato singular dado el peso demográfico de esta región.

Cabe destacar que, para preservar el secreto estadístico y asegurar la consistencia de la serie histórica, el documento oficial excluye la información detallada de varias comunidades. En concreto, no se han publicado los registros correspondientes a las Islas Baleares, Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. De igual modo, tampoco se ofrecen cifras relativas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que el panorama general se construye sobre el resto de los territorios.

El fomento de la movilidad sigue siendo uno de los ejes de actuación para mejorar la vertebración territorial. Las administraciones continúan evaluando estos indicadores de movilidad para ajustar la oferta de sus redes a la demanda de los ciudadanos, especialmente en épocas de desplazamientos intensos, como es el caso del inicio de la temporada estival en lugares con un fuerte componente turístico.