Canarias declara la alerta por riesgo de incendios en Gran Canaria por las altas temperaturas

El Gobierno autonómico, a través de la Dirección General de Emergencias, ha tomado la decisión de activar desde este mismo viernes la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria. Esta medida preventiva se suma a la que ya estaba en vigor y que se mantiene operativa para otros territorios del archipiélago, concretamente en El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, ante unas previsiones meteorológicas que exigen extremar la precaución ciudadana e institucional.

La resolución del Ejecutivo regional se ha fundamentado de manera rigurosa en la información técnica facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes de seguimiento climático. Asimismo, la decisión se ejecuta en el estricto marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), el instrumento normativo diseñado para articular la respuesta ante este tipo de amenazas medioambientales.

El escenario para este próximo sábado dibuja un panorama marcado por un calor intenso. Por ello, se ha establecido un aviso amarillo por altas máximas que afectará primordialmente a las vertientes sur y oeste de las islas más montañosas. En estas zonas, los expertos advierten de superaciones locales del umbral térmico, un fenómeno que se hará especialmente patente en las zonas de interior de Gran Canaria, donde el termómetro experimentará un repunte significativo a lo largo de la jornada.

A este episodio de calor se unirá la presencia de calima ligera, que afectará de manera inicial a las áreas de medianías y cumbres, aunque la previsión apunta a que este polvo en suspensión irá en paulatino aumento a medida que avance la tarde. Las altas presiones y la entrada de aire sahariano configuran un contexto climático que obliga a las autoridades a no relajar los protocolos de vigilancia.

En cuanto a los registros térmicos concretos, se espera que los termómetros sufran un ligero ascenso en las franjas orientadas al sur de las islas de mayor relieve. De este modo, es muy probable que se alcancen valores de entre 30 y 32 grados en amplias comarcas del sur y el oeste, así como en la vertiente sureste de la isla de Fuerteventura, consolidando un fin de semana de marcado carácter estival.

Sin embargo, los picos de calor más preocupantes se localizarán tierra adentro. Las estimaciones de las autoridades señalan que existe una alta probabilidad de tocar los 34 grados en diversas localidades de interior. El dato más elevado se espera precisamente en Gran Canaria, que ha motivado esta nueva alerta, donde los registros podrían escalar hasta unos sofocantes 37 grados de forma local, incrementando la sequedad de la masa forestal.

Ante esta coyuntura, desde las instituciones públicas se hace un llamamiento a la prudencia cívica. Se recomienda evitar cualquier actividad que pueda generar deflagraciones en zonas rústicas y forestales. La prevención y el sentido común se erigen como los mecanismos más eficaces para salvaguardar el valioso patrimonio natural del archipiélago frente a la constante amenaza del fuego durante esta época del año.