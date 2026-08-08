Canarias pide mantener las donaciones de sangre en verano para asegurar la asistencia en hospitales

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular. Esta solicitud cobra especial relevancia durante los meses de verano, una época del año en la que tradicionalmente descienden las donaciones. Mientras tanto, las necesidades asistenciales de los centros sanitarios del archipiélago permanecen estables o, en determinados escenarios, incluso se incrementan.

Desde el departamento autonómico recuerdan que la sangre y sus componentes no pueden fabricarse de forma artificial. Por este motivo, la colaboración voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única fórmula válida para asegurar la disponibilidad de hemoderivados cuando un paciente lo requiere. De este modo, cada aportación ciudadana puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas, suponiendo una oportunidad clave para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Con el firme propósito de facilitar la participación de la población, el Gobierno regional desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción en distintos municipios de la comunidad. Asimismo, las autoridades sanitarias mantendrán plenamente operativos los puntos fijos de donación distribuidos en todas las islas.

Durante este fin de semana, en la isla de Gran Canaria se podrá acudir al Centro Comercial Siete Palmas en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas. Por su parte, en Tenerife, se habilitará un espacio en el Centro Comercial Leroy Merlin de Adeje, abierto desde las 10:45 hasta las 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas. Igualmente, el Hospital Universitario de Canarias recibirá a los ciudadanos el sábado y el domingo en diversos tramos horarios, al igual que el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

A lo largo de la próxima semana, la programación se intensifica. En Tenerife comenzará la tradicional colecta de Tejina, coincidiendo con la Fiesta de los Corazones. Esta campaña, denominada Néctar de la Vida, lleva trece años fomentando la solidaridad entre los vecinos. La unidad móvil se instalará en la plaza Manuel Hernández del 10 al 14 de agosto. También estará activo el punto del Multicentro Comercial El Trompo, ubicado en La Orotava.

En lo que respecta a Gran Canaria, de lunes a jueves se habilitará una instalación en Santa María de Guía. Otras unidades recorrerán el interior del Auditorio de Valleseco, el Centro Comercial Las Arenas, la Ferretería Germán Medina en el Polígono de Arinaga y el Centro Comercial Alcampo del municipio de Telde, adaptándose a las franjas de mañana y tarde para facilitar la asistencia ciudadana.

El despliegue se extenderá a otras zonas del archipiélago. En Fuerteventura, continuará la campaña de Gran Tarajal con una unidad móvil de lunes a viernes. Simultáneamente, comenzará la iniciativa de verano en La Palma, que durante dos semanas recorrerá localidades como Breña Alta, San Andrés y Sauces, y Santa Cruz de La Palma.

Finalmente, las autoridades sanitarias recuerdan los requisitos básicos para participar en esta iniciativa. Es indispensable tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta en caso de ser la primera vez), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Quienes deseen resolver cualquier duda pueden contactar con el teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o informarse a través del portal web habilitado por el organismo.