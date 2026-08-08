Canarias recibirá 7.098 millones en entregas a cuenta del Estado

El archipiélago canario recibirá un total de 7.098 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por parte del Gobierno central. Se trata de la cifra más alta registrada en la serie histórica de la región, según los datos facilitados este viernes por la Delegación del Gobierno.

Esta inyección económica prevé dotar a las instituciones insulares de un 67,5% más de recursos respecto a los contabilizados en el año 2018. El objetivo principal es sufragar las partidas de sanidad, educación y servicios sociales, lo que se traduce en un incremento neto de 3.291 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los 2.239 millones recibidos desde 2019 a través de diferentes conferencias sectoriales.

Según el informe del Ejecutivo, la estabilidad presupuestaria de las islas se verá reforzada por la senda de déficit fijada para el periodo 2027-2029, que otorgará un margen fiscal adicional de 166 millones. Paralelamente, la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica plantea que Canarias pueda aumentar sus recursos en 611 millones anuales sobre el sistema vigente.

En el marco de la población ajustada, la comunidad se consolidaría como la más beneficiada del país debido a la ponderación del factor de insularidad. Además, la polémica operación de condonación de la deuda por parte del Estado alcanzará los 3.259 millones de euros, asumiendo así una reducción del 50% del endeudamiento computable de Canarias en comparación con el cierre del ejercicio 2023.

El balance gubernamental también hace referencia al mercado laboral, atribuyendo a la reforma laboral la formalización de 304.829 contratos indefinidos, lo que representa un aumento del 212% respecto a 2019. Por otro lado, señala que el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.221 euros mensuales beneficia de forma directa a 191.400 trabajadores.

En materia de pensiones, el Ejecutivo destaca que la revalorización conforme al IPC ha elevado la pensión media de jubilación en el archipiélago en 439 euros, pasando de los 1.016 euros registrados en junio de 2018 a los 1.455 euros actuales.

Respecto al desarrollo de infraestructuras, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha movilizado en la región una inversión de 2.425 millones de euros. De esta partida, 1.013 millones han sido gestionados directamente por el Estado. Destacan especialmente los 1.509 millones de euros destinados a la red de aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote dentro del marco DORA III para el horizonte 2027-2031.

En el sector de la innovación, el Perte de Energías Renovables inyectó 181 millones de euros, frente a los 55,8 millones del Perte del vehículo eléctrico. Por último, en materia de vivienda y dependencia, la inversión asciende a 415,6 millones de euros, distribuidos entre el Plan Estatal de Vivienda, fondos europeos y el bono alquiler joven. Para la atención a la dependencia, el Gobierno prevé destinar 228,5 millones de euros en 2026, con la intención de reducir las listas de espera un 34% a finales del próximo año.