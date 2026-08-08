El fin de la farsa, el "Robo" de Miguel Ojeda tiene los días contados

Se acabó el tiempo de las proclamas vacías y la demagogia. Miguel Ojeda, parapetado tras unas siglas que no le pertenecen para erigirse como representante del taxi en Santa Cruz de Tenerife, se choca ahora contra un muro infranqueable: la contundencia de la ley y el repudio frontal de los verdaderos creadores de Élite Taxi.

​La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha desmantelado este despropósito, firmando la denegación total de la solicitud de la marca "ELITE TAXI TENERIFE". El dictamen es rotundo: el logotipo y el nombre son un calco de la marca original "ELITE TAXI", lo que supone un riesgo evidente de confusión y asociación en el mercado. No hay excusas ni interpretaciones posibles; estamos ante el intento de apropiación de un prestigio forjado a base del esfuerzo ajeno.

​De defensor del sector a "mercenario"



​El naufragio de Ojeda no es únicamente legal; es una bancarrota moral absoluta. Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi España, ha sido tajante al calificar la deriva de la directiva tinerfeña, recordando que están manchando el escudo de una asociación que ha hecho historia a base de kilómetros, sudor y lágrimas.

​El retrato que hace Álvarez de Ojeda es devastador, despojándolo de cualquier legitimidad frente al gremio con unas declaraciones lapidarias:

​"Cuando un taxista elige una maleta antes que una muleta de una persona mayor que lo necesita, para nosotros no es taxista. Es un mercenario, que es lo que es este señor, y las consecuencias no las va a pagar solo él."

​Mucho ruido, vídeos vacíos y ninguna credibilidad

​El engaño tiene las patas muy cortas y el sector ya está abriendo los ojos. Como señala contundentemente el portavoz nacional, "los taxistas de Tenerife yo creo que ciegos y tontos no son", y ya están viendo cómo las falsas promesas se desmoronan frente a la realidad de las instituciones.

​Frente a la constante palabrería, la organización matriz prefiere la acción demoledora de los tribunales. El desprecio hacia las tácticas de Ojeda es total:

​"A nosotros desde Barcelona nos gusta hablar poco e ir demostrando las cosas. Porque el señor Ojeda habla mucho pero luego nada. [...] Este señor puede hacer los vídeos con pelo o sin pelo los que quiera, pero nosotros hablaremos donde tenemos que hablar."

Consecuencias legales para toda la directiva y socios

​La paciencia se ha terminado. En cuanto la resolución de la OEPM sea firme, se exigirá por escrito la retirada inmediata del nombre y el logotipo de todas las redes sociales, plataformas y órganos de representación que llevan tiempo usurpando.

​Quienes sigan aplaudiendo esta farsa deben tener algo muy claro: la irresponsabilidad de Ojeda va a arrastrar a todos los demás. Si se niegan a acatar el requerimiento, la embestida judicial no tendrá frenos. Álvarez lanza una severa advertencia final:

​"Si no lo hacen, nos iremos al juzgado. Y esto no lo va a pagar solo el señor Ojeda, ¿eh? Este riesgo lo correrán la directiva de Élite Taxi Tenerife y sus socios también. [...] Toda la maquinaria jurídica y todos los recursos que nosotros tenemos, nos vamos a dejar la vida por defenderlos. Vamos a ir a saco."

​Miguel Ojeda puede seguir vendiendo humo a sus seguidores, pero la realidad jurídica es innegable. La marca oficial les ha dado la espalda y los juzgados les esperan. El juego de la usurpación ha llegado a su fin.