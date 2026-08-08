El Gobierno canario saca pecho por la dependencia y asegura reducir la espera a 283 días

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha anunciado que el tiempo medio de resolución de los expedientes de dependencia se situó el pasado mes de julio en 283 días. Según el departamento autonómico, se trata de la primera vez que este indicador logra perforar a la baja la barrera de los 300 días desde que entrara en vigor la ley en el año 2006.



Los datos esgrimidos por el Ejecutivo regional reflejan una caída drástica respecto a las cifras de julio de 2023, cuando el plazo de espera alcanzaba unos inasumibles 782 días. Esta reducción de 499 días supone, sobre el papel, una rebaja del 64% durante la actual legislatura.

El Gobierno matiza, no obstante, que el promedio de 283 días que recoge el balance del Imserso sigue incluyendo los expedientes antiguos. En este sentido, Bienestar Social defiende que las nuevas solicitudes presentadas en la actualidad se están resolviendo en una media de 89 días, una cifra que las situaría por fin por debajo del máximo legal permitido de 180 días.



Las cifras difundidas por la Consejería también arrojan un aumento en el volumen de personas amparadas por el Programa Individual de Atención (PIA), que ha pasado de 55.189 en julio de 2023 a las 86.500 actuales.

En este mismo periodo el Gobierno regional afirma que el volumen de prestaciones tramitadas ha experimentado una subida considerable, pasando de 48.844 a 98.252. Asimismo, el número de dependientes con derecho reconocido que ya perciben una prestación de forma efectiva asciende a 75.800 frente a los 48.667 contabilizados hace un año.

Otro de los frentes donde el departamento autonómico defiende su gestión es en el servicio de teleasistencia. El número de usuarios registrados se eleva actualmente a 14.079 personas frente a las apenas 4.528 que se contabilizaban al inicio de este mismo año.

Para sostener este volcado de datos, Bienestar Social asegura mantener durante la presente legislatura un ritmo de tramitación mensual que arroja una media de 807 solicitudes, 1.001 resoluciones, 932 programas individuales de atención y 1.599 prestaciones.