El Hospital Universitario de Canarias recupera sus quirófanos tras la avería eléctrica

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha comunicado que el área quirúrgica del recinto sanitario ha recuperado su estado óptimo tras el incidente registrado en la jornada del jueves. Una avería fortuita obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de las instalaciones, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. El problema tuvo su origen en unos trabajos de mantenimiento y mejora que se estaban desarrollando en el cuadro eléctrico del centro.

En concreto, la incidencia técnica ocurrió mientras los operarios maniobraban para llevar a cabo el trasvase de carga entre distintos paneles eléctricos. Este fallo puntual afectó directamente al sistema de climatización de los quirófanos. Ante la pérdida de las condiciones ambientales de esterilidad y temperatura requeridas para las intervenciones, la dirección se vio obligada a actuar con rapidez, priorizando la salud y seguridad de los pacientes.

Como consecuencia directa de esta alteración, los responsables médicos tuvieron que reprogramar la actividad quirúrgica que estaba prevista para esa jornada. No obstante, dado que había cuatro intervenciones consideradas de carácter inaplazable, se organizó un operativo de emergencia para derivar a estos pacientes al Hospital de La Candelaria, garantizando así que recibieran la asistencia vital que necesitaban sin mayores demoras.

Nada más detectarse el contratiempo, los equipos técnicos iniciaron las labores de reparación. Paralelamente, se puso en marcha el protocolo del servicio de Medicina Preventiva. Este paso es fundamental en cualquier infraestructura hospitalaria, ya que asegura que, una vez solventado el fallo eléctrico, las condiciones de seguridad ambiental y asepsia vuelvan a los rigurosos estándares exigidos para proceder a abrir de nuevo las salas de operaciones.

Estos trabajos de restablecimiento se extendieron durante la tarde y la noche del jueves, logrando culminar con éxito. Esto ha posibilitado que, desde primera hora de hoy, el recinto retome su actividad normal. Cabe destacar que este incidente se enmarca dentro de un ambicioso plan de modernización energética que está ejecutando el HUC. Dicho proyecto cuenta con una inversión cercana a los cinco millones de euros.

Este importante desembolso económico contempla la integración de cuatro nuevos transformadores. Según ha explicado la gerencia del complejo, esta actualización estructural es un paso previo imprescindible para poder asumir en el futuro la incorporación de nuevas áreas de innovación y equipamiento tecnológico de alta generación, que lógicamente demandarán una capacidad y potencia energética muy superior a la actual.

Finalmente, la dirección del recinto tinerfeño ha querido emitir un mensaje de agradecimiento. Por un lado, ha valorado la diligencia de sus propios profesionales y técnicos por resolver el fallo eléctrico en un tiempo récord. Por otro, ha ensalzado la total predisposición del Hospital de La Candelaria y la agilidad demostrada por el Servicio de Urgencias Canario, cuya coordinación fue esencial para que las cirugías urgentes no sufrieran alteraciones graves.