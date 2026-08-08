Huyen tras empotrar un coche de alquiler contra las obras de la ermita de San Telmo en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierta una investigación para dar con el paradero de los ocupantes de un vehículo que sufrieron un accidente de tráfico durante la pasada madrugada en la capital tinerfeña. Los hechos se produjeron cuando el automóvil se salió de la calzada en la conocida avenida Marítima y terminó impactando de forma violenta contra la estructura instalada para acometer las obras de mejora en un edificio histórico.

El suceso tuvo lugar en torno a las 03:45 horas. En ese momento, las fuerzas de seguridad recibieron el aviso del siniestro. Al personarse en la zona, los agentes comprobaron que las personas que viajaban en el interior del turismo habían huido a pie, dejando el coche abandonado en el mismo lugar de la colisión. Esta maniobra de evasión ha obligado a desplegar un dispositivo de búsqueda para identificar y localizar a los presuntos responsables de los daños ocasionados en la vía pública y en la infraestructura afectada.

Según han confirmado fuentes del cuerpo policial, el vehículo implicado en el siniestro es un coche de alquiler de la marca Skoda. Este detalle resulta fundamental para la investigación, puesto que a través de la matrícula y del registro de la compañía arrendadora será posible determinar la identidad del conductor o, al menos, de la persona que firmó el contrato de arrendamiento. Las autoridades confían en que estas gestiones administrativas arrojen luz sobre la autoría de los hechos en las próximas horas.

Además de las pesquisas puramente policiales, el impacto generó una situación de riesgo en la vía. El turismo se empotró directamente contra el andamiaje que rodea la ermita de San Telmo, un templo que actualmente se encuentra inmerso en un profundo proceso de rehabilitación. La fuerza del choque desestabilizó los soportes metálicos, lo que supuso un peligro inminente tanto para la propia obra como para los viandantes y conductores que pudieran transitar por las inmediaciones.

Ante esta circunstancia, los efectivos de emergencias tuvieron que asegurar el perímetro de manera inmediata. Asimismo, fue necesario contactar con el encargado de la obra en plena madrugada para que procediera a la revisión de la estructura. Los técnicos especialistas deberán evaluar ahora el alcance de los desperfectos ocasionados en el andamiaje de la ermita y garantizar que la estabilidad del recinto no se haya visto gravemente comprometida por la irresponsabilidad de los infractores.