La economía de Canarias crece un 2,85% en el segundo trimestre y supera a la media nacional

El crecimiento del Producto Interior Bruto de Canarias durante el segundo trimestre de 2026 se situó en el 2,85% en términos interanuales, una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario. Según los datos del Instituto Canario de Estadística, este avance consolida la buena marcha de la economía del archipiélago, que logra superar la media nacional de España, cifrada en un 2,7%, y mantiene la tendencia alcista de los últimos trimestres.

Si se analiza la evolución respecto al trimestre anterior, el avance en las islas fue del 0,9%, superando también el 0,7% registrado por el conjunto del Estado. Esta evolución refleja una dinámica económica muy sólida en la región, si bien se observa una ligera moderación en comparación con el primer trimestre del año, cuando el crecimiento interanual llegó a alcanzar el 3,1%.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha celebrado estas cifras que, a su juicio, avalan "la fortaleza de nuestro modelo económico". Asimismo, ha puesto en valor la eficacia de las distintas políticas activas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico para respaldar el tejido productivo y el emprendimiento.

En este sentido, Domínguez ha subrayado que, pese a enfrentarnos a un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre y la moderación del crecimiento global, la economía canaria ha sabido demostrar una indudable capacidad de adaptación. Prueba de ello es que todos los sectores productivos se mantienen en terreno positivo y el mercado de trabajo continúa batiendo récords tanto de afiliación como de reducción del paro.

En el contexto de las comunidades autónomas, Andalucía se sitúa a la cabeza del crecimiento con un 3,1% anual, seguida por Cataluña con un 3,0%. Por su parte, regiones como el País Vasco y Navarra anotaron avances más discretos, del 2,1% y 2,0% respectivamente. En el caso de Canarias, el análisis por ramas de actividad constata incrementos generalizados, aunque con la citada tendencia hacia la moderación.

El sector servicios, que supone el motor principal de las islas, experimentó una expansión del 3,2% anual, retrocediendo dos décimas respecto al trimestre anterior. La construcción, que había despuntado fuertemente a principios de año, moderó su incremento al 3,9%, pero se mantiene como el sector más dinámico. La industria creció un 1,7% y el sector primario se situó en un 1,2% interanual.

Por último, los excelentes datos del mercado laboral rubrican el buen momento del archipiélago. El paro registrado descendió a 144.168 personas al término de julio de 2026, la cifra más baja para ese mes desde el año 2007. Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo absoluto para un mes de julio con 961.638 trabajadores ocupados, mientras que los autónomos rozaron los 150.000, registrando el nivel más alto de la serie histórica en las islas.