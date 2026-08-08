La Policía Nacional investiga la explosión mortal en una planta de Telde

La Policía Nacional mantiene abierta una exhaustiva investigación para esclarecer las causas exactas que provocaron la violenta explosión de un tanque de combustible el pasado miércoles. El siniestro tuvo lugar en las instalaciones del Polígono Industrial de Las Salinetas, ubicado en el municipio grancanario de Telde, un importante centro logístico y de almacenamiento para la isla.

Fuentes oficiales del cuerpo de seguridad han confirmado a la agencia Europa Press que los agentes ya han remitido el primer atestado policial sobre lo ocurrido en el lugar de los hechos. Este documento preliminar es fundamental para que la autoridad judicial competente comience a instruir las diligencias correspondientes y determine si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas del accidente laboral.

El trágico incidente dejó un balance de una persona fallecida y tres heridos de diversa consideración. De los afectados que requirieron asistencia médica de urgencia, uno de ellos permanece aún ingresado en el Hospital Insular, donde recibe tratamiento especializado por las graves lesiones sufridas durante la deflagración. La evolución de su estado de salud es seguida de cerca por los facultativos, mientras que los otros dos heridos ya habrían recibido el alta médica tras el suceso.

En paralelo a las diligencias documentales, los especialistas de la Policía Científica prosiguen con la investigación meticulosa sobre el terreno. Los agentes han regresado a la zona cero del incidente con el objetivo prioritario de recabar más muestras y vestigios que resulten determinantes para esclarecer la dinámica de lo ocurrido. La recolección de estas pruebas materiales es vital para reconstruir los momentos previos al estallido y entender el origen del fuego.

El análisis técnico deberá dictaminar si el accidente se debió a un fallo de mantenimiento, a una negligencia operativa o a una fatal combinación de factores fortuitos. Las instalaciones que albergan depósitos de combustible están sometidas a estrictas normativas de seguridad industrial y prevención de riesgos. Por ello, el informe final de los peritos será la pieza clave que cierre el caso de esta tragedia que ha conmocionado a los trabajadores de la zona.

La rápida coordinación de los servicios de emergencias que actuaron en los primeros instantes fue crucial para evitar que las llamas se propagasen a otras infraestructuras cercanas, lo que habría desencadenado una catástrofe mayor en el tejido industrial de Telde. Los bomberos lograron asegurar el perímetro a tiempo, permitiendo ahora que los investigadores trabajen con todas las garantías de seguridad en la inspección del área siniestrada.