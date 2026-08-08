Víctor de Aldama vuelve a Canarias y pasea por las calles de la Isla de Ángel Víctor Torres.

Resulta casi poético: Víctor de Aldama, el empresario que hizo saltar por los aires los cimientos del Gobierno destapando la trama de corrupción socialista, pasea estos días su recién recuperado pasaporte por la avenida de Las Canteras. Lejos de los focos y de los estrados judiciales que han marcado uno de los cursos políticos más bochornosos de la historia democrática de España, Aldama ha elegido la capital grancanaria para tomar aire.

Este viernes se le pudo ver caminando por la zona del balneario, discreto y camuflado entre la marabunta de miles de bañistas. Sin escoltas visibles ni lujos ostentosos, paseó como un turista más alojado en el área turística de la ciudad, saboreando a pie de calle el éxito de su estrategia procesal. El contraste de las vacaciones no puede ser más hiriente para La Moncloa. Mientras el presidente Pedro Sánchez se atrinchera aislado y a todo lujo en La Mareta (Lanzarote), el exclusivo palacio que el rey Hussein de Jordania regaló a España, el verdugo político de su círculo más íntimo pisa la avenida con total normalidad. Las consecuencias de las revelaciones de Aldama han sido devastadoras para el Ejecutivo. El exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera, Koldo García, duermen hoy en prisión cumpliendo condena. A este panorama se suma la ineludible losa judicial que ha caído sobre el propio hermano de Pedro Sánchez, también condenado en este turbulento año.

Pero la onda expansiva de Aldama no se limita a Madrid. Sus pruebas golpean de lleno a la política del archipiélago. Fueron los documentos entregados a la Justicia por la defensa del empresario los que acorralaron al actual ministro y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. Su equipo letrado puso negro sobre blanco las presuntas operaciones irregulares en la compraventa de material sanitario durante lo peor de la pandemia, señalando directamente a la gestión de Torres en los momentos más críticos del coronavirus.

Hoy el tablero ha cambiado. Víctor de Aldama ya no es un hombre bajo la lupa restrictiva de la Justicia. Este mismo mes de agosto el Tribunal Supremo ha dictado el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre él, devolviéndole el pasaporte y la libertad absoluta para emprender viajes fuera del país. Mientras los altos cargos que él mismo arrastró a los tribunales cumplen sus penas a la sombra, el empresario camina libre por Las Canteras, demostrando que en el fango de la política quien tira de la manta a tiempo es quien termina disfrutando del sol.