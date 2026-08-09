El Cabildo reabre el viaducto de Guiniguada hacia el norte una semana antes de lo previsto

El área de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha comunicado durante el mediodía de este sábado la esperada reapertura del viaducto de Guiniguada en su sentido norte. Esta decisión se ha tomado tras culminar las necesarias labores de impermeabilización con una notable antelación respecto al calendario oficial diseñado inicialmente por los técnicos de la administración insular. La fluidez en el avance de las tareas ha permitido restituir la normalidad en una de las arterias más importantes para la movilidad de la isla.

Este mismo viernes, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, se pronunció sobre el desarrollo de las actuaciones en una entrevista concedida a la cadena COPE, que posteriormente fue recogida por la agencia Europa Press. El responsable insular celebró el "buen ritmo" que han mantenido los operarios sobre el terreno, un factor determinante que ha encaminado a los equipos a adelantar la apertura de la vía en sentido norte nada menos que una semana entera antes del plazo establecido en los pliegos de condiciones.

En concreto, la primera fase de los trabajos de mantenimiento, que tenía una estimación inicial de quince días, se habría completado de forma eficaz en apenas siete jornadas. De este modo, según explicó el propio Hidalgo, si la segunda fase del proyecto avanza con la misma celeridad y eficiencia logística, su finalización podría verse también adelantada a la mitad del tiempo estimado. Esta nueva etapa de la obra, cuyo comienzo está previsto de forma casi inmediata, se centrará en el sentido sur de la plataforma viaria, lo que requerirá nuevos ajustes en la circulación de la capital grancanaria.

Precisamente, este inminente cambio de fase contempla importantes modificaciones en los flujos de tráfico habituales que los conductores deberán tener muy presentes. Si bien la entrada a la ciudad desde la zona sur insular va a recuperar la absoluta normalidad gracias a la finalización de los trabajos en ese lado de la calzada, el tráfico procedente del norte de Gran Canaria se verá directamente afectado. Los usuarios que circulen habitualmente por la circunvalación serán desviados hacia el túnel de Julio Luengo, dado que les resultará materialmente imposible acceder al viaducto de Guiniguada mientras duren estas tareas de conservación.

La impermeabilización de grandes puentes y viaductos es una labor de mantenimiento preventivo fundamental para garantizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de estas costosas infraestructuras. Evitar las filtraciones de agua en las estructuras de hormigón armado previene el deterioro interno y la corrosión, un aspecto crítico en vías sometidas a una alta intensidad de tráfico diario. Por el momento, el éxito organizativo de esta primera etapa augura un impacto menor al temido por los miles de usuarios que transitan a diario por esta vital conexión.