El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por riesgo de incendio en cinco islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno regional ha decidido actualizar y prolongar la situación preventiva de cara a la recta final de la semana. El Hierro, La Gomera, La Palma, el sur de Tenerife y Gran Canaria serán los territorios que continuarán bajo vigilancia especial a partir de la cota de los 400 metros de altitud durante este domingo. Esta medida de precaución se adopta de manera estricta con el objetivo primordial de evitar posibles focos, dada la especial vulnerabilidad que presenta actualmente el terreno insular tras las recientes jornadas.

Según la información facilitada por el departamento autonómico, los pronósticos meteorológicos apuntan hacia un descenso generalizado de los termómetros en la mayor parte de la comunidad. A pesar de este alivio térmico, todavía se podrán alcanzar los 30 grados centígrados en áreas específicas que mantienen la amenaza latente. En concreto, las medianías del sur de La Gomera y El Hierro, así como las áreas del noroeste y oeste de La Palma, experimentarán este calor remanente. Del mismo modo, el valle de Güímar y la zona meridional de Tenerife, junto con las franjas del sur y sureste de Gran Canaria, seguirán registrando marcas elevadas. La institución advierte de que la vegetación sigue necesitando un periodo de transición para recuperarse por completo de la sequedad acumulada.

En lo relativo a la situación eólica, el archipiélago canario seguirá bajo la influencia del alisio. Este viento característico soplará de forma moderada, aunque vendrá acompañado de intervalos de fuerte intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Los expertos en meteorología avisan de que no se pueden descartar rachas ocasionalmente fuertes o incluso muy fuertes en aquellas zonas que, por su orografía, están habitualmente expuestas a estas corrientes de aire. Paralelamente, la presencia de una ligera calima en altura, que se situará por encima de la cota de los 700 y 1.200 metros, continuará durante el inicio del domingo, si bien mostrará una tendencia favorable a retirarse durante la segunda mitad del día.

Respecto a los niveles de humedad en el ambiente, las previsiones indican que el aumento del vapor de agua en las vertientes expuestas al alisio permitirá que la cota de inversión térmica pueda ascender de forma paulatina hasta situarse entre los 700 y los 800 metros. Sin embargo, en las zonas de cumbres y en las vertientes de sotavento, la humedad relativa caerá por debajo del 30%, una circunstancia que propicia la rápida desecación del entorno natural forestal y eleva las posibilidades de ignición.

Todas estas condiciones climatológicas coinciden con las proyecciones realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología. De acuerdo con el Índice de Peligro de Incendios Forestales manejado por este organismo nacional, se espera que durante la jornada dominical se registren todavía valores de riesgo alto y muy alto en la región. Las peores previsiones se concentran de manera principal en las zonas de medianías orientadas al sur y al oeste de las distintas islas afectadas. Por ello, desde los servicios de emergencia se recomienda mantener la máxima precaución posible en el entorno natural.