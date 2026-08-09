El milagro fiscal del 4% en Canarias cierra sus puertas, o te das prisa o pagas el 25%.

Quien pretenda cobijarse bajo este paraguas homologado por Europa tiene al calendario como peor enemigo. El problema no es la fecha límite en sí, sino la pesada maquinaria administrativa. Desde que un empresario realiza la primera consulta hasta que logra la inscripción efectiva transcurren entre cuatro y seis meses.

Estando en agosto, cualquier inversor que no haya iniciado ya el papeleo camina sobre el alambre. Existe un riesgo evidente de que la burocracia devore los plazos y la oportunidad se esfume, puesto que no hablamos de un simple formulario que se rellena a última hora, sino de un proceso con estrictos filtros de empleo e inversión que exigen meses de instrucción.

Ingeniería legal sin pisar puerto

El atractivo de este régimen supera el simple ahorro directo. Su verdadero motor radica en las operaciones triangulares. Este 4% se aplica también al comercio mayorista donde la mercancía ni siquiera llega a tocar suelo canario, bastando con que la gestión del negocio esté centralizada en el Archipiélago.

Es una arquitectura legal brillante que permite canalizar flujos internacionales sin necesidad de mover un solo contenedor por el puerto de La Luz. Esta fórmula convierte nuestra condición periférica en una ventaja competitiva estructural, siendo la única vía en todo el mercado único europeo que garantiza una tributación de un solo dígito.

Una soberanía a merced de Bruselas

Pero este salvavidas tiene letra pequeña. La seguridad jurídica y el disfrute de estos beneficios están garantizados solo hasta final de año, momento en el cual la supervivencia del régimen quedará a expensas de lo que dictamine la Comisión Europea.

Canarias presume con razón de un régimen fiscal propio y atractivo para retener la riqueza, pero la cruda realidad demuestra que nuestra soberanía fiscal reside en despachos a miles de kilómetros de distancia. La ventaja frente al sablazo del 25% es real y el tiempo se agota. El capital nunca espera; la Administración, mucho menos.