Fallece un motorista de 49 años tras un accidente de tráfico en Haría (Lanzarote)

Un motorista, de 49 años, ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en la vía LZ-208, en el municipio de Haría (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:30 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladado a la zona le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado, confirmándose así su fallecimiento.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.