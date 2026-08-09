La Guardia Civil desarticula la organización criminal más activa de Tenerife

La Guardia Civil ha culminado con éxito una compleja investigación que ha permitido desmantelar la que es considerada como la banda delictiva con mayor actividad en la isla canaria. Los agentes han procedido a la detención de ocho personas a las que se les imputa una treintena de infracciones penales, destacando principalmente robos con fuerza e intimidación y sustracción de automóviles. Tras su paso a disposición judicial, tres de los implicados ya han ingresado en prisión.

Las pesquisas arrancaron hace cuatro meses, cuando los investigadores detectaron un inusual y preocupante incremento de atracos en estaciones de servicio, locales de restauración y diversos establecimientos distribuidos por varios municipios tinerfeños. La extrema violencia empleada por los asaltantes había generado una notable alarma social entre los empresarios de la región, que temían por la seguridad de sus negocios y empleados.

El grupo ahora desarticulado destacaba por una férrea estructura interna y un método de actuación minucioso. Para sus desplazamientos, los delincuentes recurrían al uso de automóviles de alquiler o previamente sustraídos, a los que incorporaban matrículas robadas. Estas placas eran intercambiadas de forma constante para entorpecer el rastreo policial. Además, realizaban maniobras de vigilancia para reconocer el terreno antes de dar el golpe y, una vez consumado el delito, abandonaban los coches en las denominadas zonas de enfriamiento para no dejar un rastro inmediato.

Los atracos se perpetraban mayoritariamente al amparo de la noche. Los miembros de la organización actuaban encapuchados y pertrechados con un arsenal que incluía armas blancas de grandes dimensiones, pistolas eléctricas, mazas y otros objetos contundentes. Las irrupciones en los locales duraban apenas unos minutos, tiempo suficiente para desplegar una gran agresividad y someter a sus víctimas.

El impacto económico de su actividad ilícita ha sido cuantioso. Según las estimaciones de las autoridades, el valor de los bienes sustraídos —que abarcan cajas fuertes, maquinaria de cobro, dinero en efectivo y tabaco— asciende a más de 60.000 euros. A esta cifra hay que sumar los gravísimos daños materiales provocados en las instalaciones, evaluados en una cantidad superior a los 100.000 euros.

Dada la manifiesta peligrosidad de los sospechosos, el instituto armado organizó un contundente dispositivo preventivo al percatarse de que preparaban un nuevo asalto. Fueron interceptados justo antes de actuar, portando consigo todo su equipamiento táctico e intimidatorio. Posteriormente, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en los que se incautaron numerosas joyas, herramientas pesadas, un arma que simulaba ser un subfusil e incluso una placa identificativa de policía local. En el despliegue han participado agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, áreas de investigación comarcales y efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad.