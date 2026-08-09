Las Palmas abona 2,4 millones por dos años de horas extra atrasadas y agota la partida presupuestaria de 2026

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha escenificado el caos de su gestión de recursos humanos viéndose obligado a tramitar con hasta dos años de retraso una orden de pago por valor de 2,39 millones de euros en concepto de horas extraordinarias impagadas. La resolución firmada el pasado 17 de febrero por la Dirección General de Recursos Humanos pone fin a un conflicto evidente pero abre un enorme agujero contable. Para pagar la deuda generada entre 2023 y 2025, el consistorio va a agotar prácticamente todo el presupuesto de gratificaciones previsto para el presente año.

En total, la nefasta previsión municipal afecta a 410 trabajadores públicos. De ellos 229 son agentes de Policía Local y Movilidad, 108 son bomberos, 57 son personal laboral y 26 son funcionarios. De la cuantía total liberada 2,21 millones irán directamente a los bolsillos de los trabajadores, mientras que cerca de 173.000 euros servirán para saldar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

El desastre en Bomberos con cierres y pagos astronómicos

El epicentro de este despropósito en la gestión municipal se encuentra en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Los bomberos acaparan el 68 por ciento de la deuda total y suman alrededor de 1,5 millones de euros pendientes de cobro correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Este salvaje nivel de horas extra alcanza las 55.015 horas en dos años, un 41 por ciento de ellas en horario nocturno y festivo. Todo esto se ha producido en pleno conflicto laboral que ha derivado en consecuencias tan graves para la seguridad ciudadana como el cierre de los parques zonales de Vegueta y La Isleta. Siete de cada diez bomberos tuvieron que asumir cargas de trabajo fuera de su jornada.



El descontrol organizativo arroja cifras bochornosas para la Administración. Hay 27 bomberos a los que se les adeudaba más de 20.000 euros. El caso más sangrante es el de un único trabajador que acumuló 61.644,3 euros en horas extra, una cifra que supera en un 11 por ciento el salario bruto anual de un sargento de bomberos cifrado en 55.329,98 euros. Este empleado le costará a las arcas públicas junto con la Seguridad Social un total de 62.722,78 euros extra en solo dos años.

Plantón en la Policía Local

El conflicto laboral también ha hecho mella en el cuerpo de la Policía Local al que el Ayuntamiento adeudaba 588.049,60 euros por 19.666 horas extraordinarias. Los datos del expediente revelan las costuras de la seguridad municipal ya que en 2024 el hartazgo de la plantilla provocó que decenas de agentes se negaran a cubrir los refuerzos requeridos por la Jefatura. Esto explica que la deuda de ese año fuera de apenas 157.918 euros y se disparara drásticamente en 2025 hasta los 430.131 euros, casi el triple. En total solo un 38 por ciento de la plantilla con 229 de los casi 600 agentes accedió a realizar estos trabajos extraordinarios. En este cuerpo policial las diferencias son menores que en bomberos pero igualmente reflejan la carga sobre unos pocos puesto que la deuda máxima con un agente asciende a 17.706 euros.

Funcionarios, laborales y un 2026 hipotecado

Las deudas más antiguas arrastradas desde 2023 corresponden exclusivamente a funcionarios por 301,9 euros y personal laboral por 1.526,83 euros. En total en los tres años de referencia el consistorio acumuló impagos por 53.475 euros a funcionarios y 77.266 euros a laborales. Sin embargo, el verdadero drama de esta gestión a remolque llega ahora. El Ayuntamiento de Las Palmas abonará estos 2,21 millones de euros destinados a los trabajadores sacándolos de la partida presupuestaria de gratificaciones de 2026, la cual cuenta con una dotación total de 2,6 millones.

La conclusión es demoledora y deja al descubierto la pésima planificación del equipo de gobierno. Al pagar las deudas del pasado, el Ayuntamiento ha liquidado la partida presupuestaria del presente. A efectos prácticos, la corporación municipal se ha quedado sin fondos para hacer frente a las horas extraordinarias que la Policía Local, los Bomberos y el resto del personal tengan que realizar durante lo que resta de 2026.