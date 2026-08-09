Santa Cruz supera los 10.600 contratos y se sitúa por debajo de 16.000 parados en julio

Santa Cruz de Tenerife cerró el mes de julio con más de 10.600 contratos y 15.786 personas desempleadas, consolidándose un mes más por debajo de la barrera de los 16.000 parados. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien destacó que "nuestra ciudad mantiene una evolución sólida del mercado laboral, con un desempleo estabilizado durante el verano y una reducción interanual que continúa situándose por encima de la registrada en el conjunto de Tenerife".

En este sentido, Bermúdez señaló que "estos datos reflejan la capacidad de las empresas de la capital para seguir generando oportunidades laborales incluso en un periodo en el que tradicionalmente se producen ajustes estacionales como es el verano, registrando Santa Cruz un 10% más de contratos respecto al mes anterior" y añadió que "seguiremos impulsando políticas de apoyo al ecosistema empresarial, al comercio y a los sectores estratégicos que contribuyen cada vez más a fortalecer el empleo en el municipio".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que, durante el mes, "se formalizaron 10.671 nuevos contratos en empresas ubicadas en el municipio, lo que supone un incremento mensual del 10,17 %, con 985 contratos más que en junio" y añadió que "en términos interanuales aumentó un 7,02 %, lo que equivale a 700 contratos más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en el conjunto de Tenerife el crecimiento fue únicamente del 1 %, lo que demuestra que Santa Cruz sigue siendo el principal motor económico de la isla".

Mejora de la estabilidad laboral

La contratación indefinida se situó en 3.540 contratos durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 11,46 % respecto al mes anterior y del 15,20 % en términos interanuales. Estos resultados consolidan la estabilidad del mercado laboral en el municipio, donde uno de cada tres nuevos contratos formalizados fue indefinido, es decir, el 33,17 %.

Pérez destacó que "la mejora de la contratación indefinida confirma nuestra apuesta por un empleo de mayor calidad y estabilidad" y añadió que "nuestro objetivo es seguir favoreciendo un mercado laboral competitivo que permita generar oportunidades sostenibles tanto para las personas desempleadas como para las empresas de la ciudad".

Entre los sectores con mayor dinamismo durante el mes de julio destaca el cultural, audiovisual y de ocio, que registró 1.675 contratos temporales vinculados a actividades artísticas, lo que representa el 15,70 % de toda la contratación del municipio y un incremento del 37,86 % respecto al mes anterior.

Pérez añadió que "esta evolución responde, entre otros factores, al impulso que están generando los rodajes cinematográficos, los festivales, los conciertos y la intensa programación cultural que acoge la ciudad durante los meses de verano" y señaló que "Santa Cruz continúa consolidándose como un escenario atractivo para la celebración de actividad que genera oportunidades de empleo, dinamiza sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, y contribuye a reforzar el papel de la capital como motor económico de la isla".

Además, las empresas ubicadas en Santa Cruz generaron el 33,88 % de todos los contratos formalizados en Tenerife durante el mes de julio, consolidando a la capital como el principal motor de empleo de la isla al concentrar más de uno de cada tres nuevos puestos de trabajo.