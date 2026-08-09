Tenerife rebaja a prealerta el riesgo de incendios pero mantiene el nivel 1 en la zona sur

El Cabildo de Tenerife ha decidido desescalar desde este domingo las medidas extraordinarias dictadas para la prevención de incendios forestales en gran parte del territorio insular. De este modo, la isla pasa a situación de prealerta, a excepción de la zona sur, que permanecerá bajo el nivel de alerta con medidas correspondientes al grado 1. Esta decisión se toma en estricta consonancia con la coyuntura de riesgo declarada por el Gobierno de Canarias.

En paralelo a esta reducción del nivel general, la administración insular ha retirado el sistema dinámico de control y regulación de accesos al barranco de Masca, situado en el Parque Rural de Teno. Este dispositivo de prevención se había puesto en marcha el pasado 30 de julio con el firme propósito de garantizar la seguridad, preservar el espacio natural y facilitar una rápida capacidad de respuesta en escenarios que requirieran la actuación inmediata de protección civil.

La resolución, que ha sido tramitada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entró en vigor a las 08:00 horas de este domingo y se mantendrá inalterable hasta que se dé por finalizada la actual situación de alerta. La presidenta de la institución insular, Rosa Dávila, ha explicado que la constante variabilidad meteorológica aconseja relajar ciertas medidas, pero obliga a no bajar la guardia en los municipios meridionales.

"La evolución de las condiciones meteorológicas obliga a mantener la atención y a actuar con responsabilidad", ha advertido la dirigente insular. En la misma línea, ha apelado directamente a todos los ciudadanos a extremar las precauciones para proteger el medioambiente, especialmente durante estas complejas jornadas en las que factores como el viento o la sequedad del terreno pueden facilitar el veloz avance de las llamas.

Por su parte, la consejera responsable del área, Blanca Pérez, ha recalcado que el cuidado y el sentido común de cada individuo son aspectos clave para no poner en riesgo las masas forestales ni la integridad de los equipos de emergencias. "La prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar situaciones que puedan poner en peligro nuestros montes, a la población y a los equipos de emergencia", ha aseverado.

En cuanto a las actuales restricciones, en aquellas áreas que ya se encuentran en situación de prealerta (grado 0) queda terminantemente prohibida la quema de restos vegetales procedentes de labores agrícolas y forestales. El resto de las actividades al aire libre se pueden desarrollar sin limitaciones, si bien las autoridades insisten en recomendar encarecidamente la aplicación de precauciones del nivel superior.

Por el contrario, en las comarcas afectadas por la alerta de grado 1, la normativa es mucho más severa. Queda absolutamente vetado encender fuego en espacios exteriores, lo que incluye la realización de hogueras, barbacoas y el uso de cocinas de gas portátiles. También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, senderos o miradores ubicados en perímetros de alto riesgo. Asimismo, se suspenden de inmediato las exhibiciones pirotécnicas y se restringe la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda generar chispas en el entorno natural.