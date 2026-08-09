Turismo de Tenerife y Museos del Cabildo colaboran en el Encuentro Astronómico Cielos de Tenerife Nordeste 2026

El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, colabora en el Encuentro Astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026, que se celebrará el martes 12 de agosto en el Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo. La iniciativa está organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo del Nordeste de Tenerife (CIT Nordeste) y el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.

El encuentro, que comenzará a las 18:00 horas, aprovechará la celebración del eclipse solar parcial del 12 de agosto para acercar la astronomía a la ciudadanía y, al mismo tiempo, reforzar la promoción de Tenerife como destino de referencia para el turismo astronómico. El evento cuenta con la colaboración científica del Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) y de Turismo de Tenerife, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones.

Tenerife fue certificado como Destino Turístico Starlight y Reserva Starlight en el año 2013.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, manifiesta que "este encuentro demuestra que la cultura científica también puede convertirse en una herramienta para divulgar, educar y poner en valor nuestro territorio. Desde el Cabildo queremos contribuir a acercar la astronomía a todos los públicos y aprovechar acontecimientos como este eclipse para despertar el interés por la ciencia, especialmente entre los más jóvenes".

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que "Tenerife tiene una capacidad extraordinaria para conectar naturaleza, conocimiento y experiencias únicas, y el astroturismo es un magnífico ejemplo de ello. Contamos con unas condiciones privilegiadas para la observación del cielo y con espacios naturales de gran valor que nos permiten ofrecer experiencias turísticas diferenciales".

El encuentro se desarrollará entre las 18:00 y las 00:00 horas, y tendrá carácter gratuito. Los asistentes podrán disfrutar de una observación segura del eclipse solar parcial mediante gafas homologadas, telescopios y explicaciones científicas, además de actividades familiares, talleres educativos y una observación guiada de las Perseidas y del cielo de verano.

El Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo, constituye, además, un espacio de especial interés para el desarrollo del astroturismo, al estar reconocido como recurso turístico certificado Starlight y reunir unas condiciones excepcionales para la observación del cielo nocturno.

Reparto de gafas homologadas en el MCC

Asimismo, el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), del Cabildo de Tenerife, anima a la ciudadanía a disfrutar del eclipse de Sol que tendrá lugar este martes y recuerda la importancia de utilizar protección homologada para observarlo con seguridad.

En el marco de la campaña Una vista única. Cuídala, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, el museo repartió gafas homologadas para la observación del eclipse de forma gratuita entre sus visitantes desde el pasado 27 de julio y hasta que se agotaron las existencias.

El fenómeno de este martes 12 de agosto forma parte de una tríada de grandes eclipses solares que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028, con dos eclipses totales y uno anular. Además, dos semanas después, durante la Luna llena, podrá observarse un eclipse parcial de Luna desde Canarias.