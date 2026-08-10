Agaete acogerá la cumbre juvenil que examinará la gestión del Ejecutivo autonómico

Un grupo de 45 jóvenes procedentes de todas las islas de Canarias se citará entre el 12 y el 14 de agosto en el municipio de Agaete (Gran Canaria). Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), el encuentro busca servir de espacio de debate directo para formular propuestas reales que influyan en las políticas públicas del Ejecutivo autonómico.

De la consulta pasiva al liderazgo real

Durante la presentación de las jornadas, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, recalcó que es necesario dar un giro a la relación entre la Administración y los jóvenes. Según la consejera, la participación pública "no puede consistir únicamente en que las instituciones preguntemos a la juventud qué necesitan, sino en darles espacios reales para que planteen sus propias propuestas, se organicen, lideren y formen parte activa de las decisiones".

Por su parte, el director general de Juventud, Daniel Morales, calificó la cita como un "laboratorio de participación juvenil" articulado sobre la convivencia, el intercambio de experiencias, la cultura y la identidad canaria.

El reto: evitar que las propuestas caigan en saco roto

El encuentro culminará el 14 de agosto con la redacción y presentación de un manifiesto conjunto. Con este texto, los participantes pretenden obligar a las Administraciones del Archipiélago a asumir compromisos concretos y partidas presupuestarias reales en materia de empleo, vivienda y bienestar.

La prueba de fuego para el Gobierno de Canarias no será la foto institucional en Agaete, sino su capacidad para transformar las exigencias de este manifiesto en soluciones efectivas frente a la precariedad que arrastra la juventud canaria.