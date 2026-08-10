Ángel Victor Torres se postula para encabezar la lista del PSOE canario a las autonómicas de 2027

El PSOE de Canarias comenzará el nuevo curso político abordando la designación de su candidatura para el Gobierno canario en las próximas elecciones de mayo de 2027. La Comisión Ejecutiva Regional se reunirá el próximo 31 de agosto en Santa Cruz de Tenerife para fijar el calendario de primarias; un movimiento tan prematuro que difícilmente responde a las urgencias de la ciudadanía, sino más bien al empeño de Ángel Víctor Torres por asegurar el control interno del partido antes de que el desgaste de su propio Ministerio o las turbulencias de Madrid terminen por pasarle una mayor factura en el Archipiélago.

Cierre de filas en Tenerife

La cita en la capital tinerfeña incluirá una cumbre con alcaldes, cargos públicos y militantes socialistas. Más allá de un mero trámite orgánico, el despliegue busca escenificar un cierre de filas sin fisuras y blindar el liderazgo de Ángel Víctor Torres antes de que surja cualquier atisbo de crítica o candidatura alternativa en las Islas. Todo ello mientras el ministro pretende dirigir la oposición insular desde su cómodo despacho en la capital estatal.

Promesas sobre servicios públicos que dejaron colapsados

El plato fuerte del argumentario socialista vuelve a ser la promesa de «reforzar» la sanidad, la educación, las políticas sociales y la vivienda. Resulta un ejercicio de amnesia llamativo: se trata precisamente de las mismas áreas que acumularon listas de espera récord y momentos de grave colapso durante los cuatro años en los que el propio Ángel Víctor Torres ostentó la Presidencia del Gobierno autonómico.

El consuelo de los votos y la falta de alianzas

Para justificar su ansia de retorno al poder, la formación vuelve a presumir de haber sido la lista más votada en el Archipiélago en los procesos celebrados desde 2017. Sin embargo, el relato omite un detalle clave: de poco sirve ser la fuerza más votada si la valoración de tu gestión previa es tan cuestionada que te deja completamente aislado y sin capacidad para tejer alianzas parlamentarias. A solo unos meses de la cita con las urnas en 2027, el socialista arranca una recta final a la desesperada en la que necesitará algo más que viejos eslóganes para convencer a los ciudadanos.