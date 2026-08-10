Arona acorrala por fin a la venta ambulante con vigilancia diaria

El tiempo acaba dando la razón a quienes ejercen un periodismo honesto y riguroso. Desde Libertad Digital Canarias fuimos los primeros en denunciar con dureza el grave perjuicio que sufrían los empresarios de las zonas comerciales de Arona por la descontrolada venta ambulante. Hoy celebramos que el Consistorio por fin ha despertado y ha tomado medidas reales frente a este problema que asfixiaba al comercio legal. Ahora solo queda exigir que estas acciones no se queden en promesas vacías y resulten verdaderamente efectivas en el tiempo.

Un operativo policial continuo y necesario.

La Corporación Municipal ha puesto en marcha un nuevo dispositivo diario de la Policía Local destinado a erradicar la venta irregular en las principales áreas turísticas del municipio. Para lograrlo se ha incrementado el número de agentes dedicados en exclusiva a estas labores de vigilancia. Las patrullas controlarán todos los días los lugares de mayor afluencia durante las horas críticas para garantizar la convivencia ciudadana y proteger a quienes cumplen con la ley y pagan sus impuestos.



Cero tolerancia con la competencia desleal

Los efectivos centran su atención en perseguir la comercialización de artículos orientados al turismo como bolsos, gafas, bebidas y alimentos. El Gobierno local reconoce ahora lo que ya advertíamos desde esta tribuna al señalar que esta actividad no autorizada supone una infracción administrativa que genera molestias a vecinos y visitantes mientras castiga duramente al tejido comercial lícito. Los resultados iniciales demuestran la magnitud del conflicto, ya que en una sola jornada los policías llegaron a tramitar 27 actas y lograron intervenir una cantidad importante de mercancía ilegal.

Presión permanente en las calles

Este plan municipal pretende dar continuidad a los esfuerzos de los meses previos y establece que la presencia de las fuerzas de seguridad se ajustará constantemente a la evolución de la problemática en cada zona. El objetivo central es mantener una vigilancia continua para evitar que la actividad irregular vuelva a incrementarse y se apodere nuevamente de los espacios públicos. Fieles a nuestro estilo crítico y exigente, seguiremos vigilando muy de cerca que el Ayuntamiento no baje la guardia y consolide la normalidad en nuestras calles.