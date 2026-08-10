Detenido en Maspalomas un fugitivo británico buscado por ocho delitos sexuales a menores

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la localidad de Maspalomas (Gran Canaria), a un ciudadano de nacionalidad británica sobre el que recaía una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE), emitida por las autoridades judiciales de su país de origen.

El prófugo era buscado activamente por el Reino Unido debido a su presunta implicación en hasta ocho delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores de edad. Estos graves cargos motivaron a la Justicia británica a solicitar la colaboración internacional para dar con su paradero y proceder a su extradición, después de que el individuo lograra evadir la acción judicial en su territorio.

Según han informado fuentes policiales, el ahora detenido ya había sido arrestado previamente en el país anglosajón en relación con estos mismos hechos delictivos. Sin embargo, en aquel momento, las autoridades competentes decidieron decretar su puesta en libertad bajo fianza. El presunto delincuente aprovechó esta circunstancia para abandonar el país, incumpliendo de manera flagrante su obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando fue formalmente requerido.

Ante la huida y el desconocimiento absoluto sobre su paradero, el país británico cursó la mencionada orden internacional. La Policía Nacional inició entonces una minuciosa labor de investigación al recibir informaciones que apuntaban a que el fugitivo podría haberse ocultado en el sur de la isla de Gran Canaria, tratando de pasar desapercibido aprovechando el habitual flujo de turistas que caracteriza a esta zona del archipiélago.

Los agentes pertenecientes al Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, se hicieron cargo del caso. Tras verificar la plena vigencia de la requisitoria internacional a través de los servicios centrales de la Dirección General de la Policía, los efectivos diseñaron un dispositivo de vigilancia en el municipio canario.

Fruto de este trabajo operativo, los policías lograron ubicar al individuo en las inmediaciones de una vivienda de alquiler vacacional donde residía de manera temporal. La detención se practicó sin que se registraran incidentes ni ofreciera resistencia a los agentes de la autoridad.

Tras su arresto, el ciudadano británico fue trasladado de inmediato a las dependencias de la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas, donde se procedió a la preceptiva tramitación de las diligencias. Posteriormente, el detenido ha sido puesto a disposición del órgano judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de que se complete el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades del Reino Unido.