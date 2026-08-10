Detenido un hombre por atracar una peluquería en Telde con una pistola simulada

Agentes de la Policía Nacional han logrado esclarecer en un tiempo récord un asalto con intimidación ocurrido en el municipio grancanario de Telde. En concreto, los efectivos policiales han procedido a la detención de un individuo de 50 años de edad, al que se le imputa la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación tras irrumpir en un establecimiento comercial esgrimiendo lo que, en un primer momento, parecía ser un arma de fuego real.

Los hechos que han motivado esta intervención policial tuvieron lugar el pasado 7 de agosto, en torno a las 14:00 horas. Según relatan fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, el ahora detenido accedió al interior de una peluquería de la localidad con el firme propósito de hacerse con la recaudación del día. Para lograr su objetivo, el asaltante amenazó de forma directa a la propietaria del local comercial, generándole un lógico estado de alarma al exhibir la supuesta pistola. Finalmente, el individuo logró sustraer una cantidad aproximada de 140 euros en efectivo.

Con el objetivo de dificultar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad y de las posibles cámaras de videovigilancia, el ladrón acudió al lugar de los hechos pertrechado con una gorra y unas gafas. Tras consumar el robo, el sujeto abandonó el establecimiento a pie, en un intento de despistar a quienes pudieran seguirle. Sin embargo, la colaboración ciudadana resultó ser un factor determinante, dado que varios testigos presenciales pudieron observar cómo, a escasos metros del lugar del suceso, el individuo se introducía en un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones para emprender la huida.

De forma inmediata, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta, conocidos por sus siglas UDEV, pertenecientes a la Comisaría Local de Telde, asumieron las riendas del caso. En un primer paso, los investigadores procedieron a tomar declaración a la víctima del asalto, así como a las personas que habían presenciado la fuga del delincuente. El rápido y minucioso análisis de todos los datos recopilados en el lugar del atraco permitió establecer una línea de investigación sólida.

Fruto de estas diligencias, los agentes lograron la plena identificación del presunto autor de los hechos, organizando un dispositivo de búsqueda que culminó con éxito de manera casi fulminante. El hombre fue arrestado en la vía pública cuando apenas habían transcurrido tres horas desde la comisión del delito. Durante el desarrollo de estas actuaciones, la Policía Nacional también consiguió localizar el automóvil utilizado en la huida, así como recuperar el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que el asaltante habría empleado para ocultar su identidad.

Pese al rápido arresto, las pesquisas de los cuerpos de seguridad no se dan por concluidas. En la actualidad, la investigación continúa abierta con el propósito de determinar si existe una posible participación del detenido en otros dos robos que comparten características muy similares, los cuales han sido perpetrados de manera reciente en la zona sureste de la isla de Gran Canaria. Tras la finalización de los trámites policiales correspondientes, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación procesal.