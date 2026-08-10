El Cabildo mantiene activas las medidas preventivas de prealerta por riesgo de incendios forestales en la Isla

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, informa de que, tras la decisión adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, ha finalizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en la isla, una vez concluido el episodio de altas temperaturas que ha afectado al archipiélago.

No obstante, continúa vigente la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, por lo que se mantienen activas las medidas preventivas establecidas para minimizar cualquier posibilidad de ignición.

La consejera de seguridad y emergencias, Blanca Pérez, destaca que pese a ello "se debe extremar la prudencia en las áreas forestales en general, en tanto que la desactivación de la alerta responde a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas y una mejora de los parámetros de humedad y viento".

Sin embargo, precisa que "el monte continúa siendo un entorno especialmente vulnerable durante la época estival, por lo que resulta imprescindible mantener la máxima precaución".

Solo en prealerta, queda prohibida la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, permitiéndose el resto de actividades sin restricciones, aunque con recomendaciones, que no prohibición, de medidas de grado 1 por precaución.

El Cabildo agradece la responsabilidad demostrada por la ciudadanía durante los últimos días y hace un llamamiento a mantener esa actitud de prudencia mientras permanezca vigente la prealerta. La colaboración de la población resulta fundamental para prevenir incendios forestales y proteger el patrimonio natural de la isla.