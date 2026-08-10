El Cabildo recibe los nuevos contenedores para blindar el transporte marítimo de residuos entre La Graciosa y Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Residuos que dirige el consejero Domingo Cejas, ha recibido las primeras 12 unidades de los 17 nuevos contenedores previstos para modernizar el traslado de residuos entre La Graciosa y Lanzarote. La actuación supone una inversión de 60.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Corporación insular y adjudicada a la empresa Estructuras Metálicas Lanzarote SLU.

Seguridad y control de olores en la travesía marítima

Las nuevas estructuras están diseñadas específicamente para responder a las exigencias de la compleja ruta que siguen los residuos: compactación en la Planta de Transferencia de La Graciosa, traslado terrestre hasta Caleta del Sebo, barco hasta Órzola y trayecto final en camión hasta el Complejo Ambiental de Zonzamas.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación de una tapa superior, pensada para evitar la dispersión de materiales al mar durante la travesía, erradicar los malos olores y facilitar la manipulación de carga y descarga en Zonzamas con mayores estándares de seguridad y eficiencia.

Solución a años de desgaste acumulado

Esta inversión pone fin a una deficiencia arrastrada durante años. Los equipos que se venían utilizando presentaban un avanzado estado de deterioro, con graves problemas de corrosión y roturas provocados por el ambiente salino y la acción de los lixiviados. El actual Ejecutivo insular liquida este problema técnico para garantizar un servicio público esencial y respetuoso con el entorno de la Octava Isla.

Los 12 contenedores recibidos se incorporarán de manera inmediata al servicio, mientras concluye la fabricación de las 5 unidades restantes para completar el contrato.