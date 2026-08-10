El filtro fronterizo a los turistas italianos amenaza con colapsar los aeropuertos canarios

El restablecimiento de los controles fronterizos para los viajeros procedentes de Italia amenaza con estrangular la operativa aeroportuaria y asestar un duro golpe al turismo en Canarias, principal motor económico de las Islas. La medida, adoptada por el Gobierno de España en aplicación del principio de reciprocidad tras la decisión del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni de imponer verificaciones documentales en sus fronteras interiores, ya se está dejando sentir en los aeródromos del Archipiélago, con Tenerife Sur como uno de los recintos más afectados.

Un mercado clave golpeado por la falta de plantilla

El mayor problema radica en que este endurecimiento de los controles se ha implantado sin un reforzamiento paralelo de las plantillas de la Policía Nacional asignadas a los puestos fronterizos, un déficit estructural que los sindicatos policiales llevan meses denunciando. En el caso de Canarias, la situación resulta especialmente crítica dada la alta intensidad de las conexiones aéreas con Italia, un mercado emisor estratégico para la economía insular. El Archipiélago cuenta actualmente con 37 rutas directas que conectan las Islas con diversos aeropuertos italianos a través de 73 frecuencias semanales. Un flujo que se traduce en más de 800.000 turistas al año procedentes del país transalpino y una comunidad residente que roza los 60.000 italianos empadronados, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Colas y demoras de hasta 45 minutos en Tenerife Sur

La imposición de controles documentales obligatorios implica que todos los pasajeros procedentes de vuelos italianos deban pasar por los filtros policiales, compitiendo por los mismos recursos que ya se encontraban tensionados para atender el tráfico procedente de terceros países fuera del espacio Schengen, como el Reino Unido.

En aeropuertos como Tenerife Sur, con una elevada densidad de pasaje internacional, la falta de personal policial provoca colas que, en momentos de máxima afluencia, pueden prolongarse hasta 45 minutos. Una demora que no solo genera malestar entre los viajeros, sino que proyecta una imagen de ineficiencia y descoordinación justo en el primer contacto del visitante con el destino.

Los sindicatos policiales advierten de la sobrecarga del servicio

Sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) o Jupol coinciden en señalar que los controles son una competencia exclusiva del Estado y que su aplicación no puede desligarse de un dimensionamiento adecuado de los efectivos. "No se puede exigir un control riguroso en las fronteras interiores sin dotar a los agentes de los medios humanos necesarios. La consecuencia directa es el colapso del servicio y una sobrecarga inasumible para las plantillas", advierten fuentes sindicales.

Por su parte, el sector turístico insular contempla con profunda preocupación el impacto que esta situación pueda tener en la competitividad del destino. En un momento en que el turismo representa más del 35% del PIB canario y más del 40% del empleo, cualquier traba que dificulte la llegada de visitantes pone en riesgo la recuperación y el crecimiento económico de las Islas.

Las patronales del sector insisten en que la seguridad debe ser compatible con la fluidez en la gestión aeroportuaria, por lo que reclaman a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior un plan de choque urgente que refuerce los puestos fronterizos en Canarias. De no adoptarse medidas inmediatas, advierten, el freno a los flujos procedentes de Italia no solo mantendrá el caos en las terminales, sino que terminará desincentivando la llegada de uno de los principales mercados emisores para el Archipiélago en un contexto de elevada competencia internacional.