El mercado laboral en Canarias consigue más contratación y un 45% menos de accidentes graves

Los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) reflejan un avance claro durante los seis primeros meses de 2026. Entre enero y junio se registraron 12.858 siniestros laborales en las Islas, lo que supone un descenso del 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra cobra especial relevancia en un escenario de crecimiento continuado de la afiliación, donde el incremento de la actividad no se ha traducido en una mayor siniestralidad.

Desplome de las contingencias graves

El dato más significativo de la estadística oficial reside en la tipología de los percances. Los accidentes calificados como graves o muy graves se redujeron un 45,8%, al pasar de los 107 contabilizados en la primera mitad de 2025 a 58 casos en 2026.

Esta tendencia a la baja se extiende a las consecuencias más extremas de la siniestralidad. Las muertes en el puesto de trabajo cayeron de 18 a 8, mientras que los siniestros leves descendieron un 3,5%. El comportamiento es homogéneo en ambas provincias: en Las Palmas la siniestralidad cayó un 3,8%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la reducción alcanzó el 4,0%.

La lectura del Índice de Incidencia, que calcula la proporción de percances por cada 100.000 trabajadores cotizantes con contingencias cubiertas, sitúa la tasa en 197,9 siniestros, un nivel controlado que apenas varió respecto al mes de mayo.

El comportamiento por sectores

La evolución por actividades económicas evidencia la capacidad de adaptación del tejido productivo canario. El sector de la construcción mantiene el índice de incidencia más alto, con 422,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores y un total de 1.539 procesos con baja. Le siguen la agricultura (342,1 de incidencia y 404 siniestros) y la industria (310,3 de incidencia y 802 casos).

Por su parte, el sector servicios, motor que absorbe la mayor parte del empleo en Canarias, registró 8.418 siniestros. Sin embargo, al calcular su volumen sobre el total de ocupados en el área, presenta la tasa de incidencia más baja de toda la economía: 171,6 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

Los datos confirman que la profesionalización del empresariado canario y la inversión constante en la modernización de los procesos productivos están logrando entornos de trabajo más eficientes y protegidos, desligando el aumento del volumen del empleo del riesgo laboral.