El turismo canario es cada vez más productivo, factura más con menos plantilla

La entrada en vigor de la nueva clasificación estadística ha dejado ver una realidad económica en Canarias. No es una de las alarmas superficiales que suelen encenderse en los despachos políticos cuando un indicador laboral retrocede. La fotografía que deja la metodología de la CNAE-2025 demuestra, justo lo contrario a lo que la izquierda canaria quiere vender, que el sector turístico de las Islas es hoy más productivo y eficiente. El mercado ha hablado. Los ingresos se disparan mientras las plantillas del núcleo alojativo se ajustan, lo que evidencia una mejora sustancial de la productividad marginal por trabajador.

Facturación total

Los datos cruzados del Istac y el Obecan demuestran que el motor económico del Archipiélago goza de una tracción envidiable y ha aprendido a generar más riqueza optimizando sus recursos. Durante el primer semestre del año, la facturación alojativa superó los 2.980 millones de euros. Solo en el mes de junio, la caja insular alcanzó los 395 millones, superando los registros del año anterior y dejando muy atrás las cifras previas a la pandemia.

Esta acumulación de capital no ha requerido engordar las estructuras operativas. Al contrario, el subsector alojativo y de intermediación registró en junio de 2026 un total de 142.409 trabajadores, lo que se traduce en una caída interanual del 5,5%, es decir, unos 8.295 asalariados menos. Esta divergencia, lejos de ser un drama, confirma que las empresas están conteniendo el gasto variable y obteniendo mayores márgenes operativos por cada empleado en activo. Es el triunfo de la gestión empresarial frente a la simple acumulación de mano de obra.

Aumento de productividad, aumento de ingresos

El indicador clave de la industria avala esta estrategia de rentabilidad. El Revpar, que mide el ingreso por habitación disponible, experimentó subidas cercanas al 7% en el arranque del año, situando los precios por encima de los 127 euros en febrero. Tras unos primeros meses con ingresos sostenidos por encima de los 560 millones mensuales, la natural moderación de abril dio paso a una estabilización de las tarifas en mayo y junio. La capacidad del sector para sostener esta inflación tarifaria ha permitido apuntalar la facturación sin necesidad de multiplicar los costes laborales asociados a la prestación del servicio.

El único segmento que parece quedarse atrás en esta carrera por la eficiencia es la oferta extrahotelera de islas como Fuerteventura y Gran Canaria. Los apartamentos y bungalows registraron retrocesos puntuales en primavera, pero el impacto macroeconómico de este desgaste resulta limitado, ya que este modelo apenas representa un 15,4% del total de la facturación del Archipiélago.

En definitiva, la nueva óptica estadística certifica que el modelo turístico canario ha mutado hacia una mayor sofisticación financiera. El sector produce más riqueza agregada con una estructura laboral más contenida. La lección es clara: en una economía moderna, la rentabilidad y la productividad siempre serán el mejor escudo frente a la incertidumbre.