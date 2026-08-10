Fin al caos crónico en El Médano con el primer parking modular de Tenerife impulsado por Obras y Servicios

Los vecinos, comerciantes y visitantes de El Médano llevan demasiados años sufriendo un auténtico infierno circulatorio ante la inoperancia y la pasividad de las administraciones pasadas. Esta parálisis institucional que ha ahogado el desarrollo comercial y el bienestar vecinal en uno de los núcleos costeros con mayor afluencia del sur de la isla llega por fin a su término este mismo mes de septiembre. El inicio de la construcción del primer parking modular de Tenerife marca un indudable punto de inflexión para la localidad. El proyecto sale adelante impulsado de forma decisiva por la Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Granadilla de Abona bajo la firme gestión de Marcos Antonio Rodríguez. Se trata de una infraestructura estratégica que busca dar una solución real y definitiva a un problema que llevaba enquistado durante demasiado tiempo, generando un profundo y lógico hartazgo ciudadano.

El concejal responsable del área se desplazó recientemente a la parcela ubicada en la calle Isla Tenerife, justo al lado de los anexos del campo de fútbol, para firmar el acta de inicio de los trabajos sobre el propio terreno. Este trámite administrativo da luz verde definitiva a un ambicioso proyecto que requiere una importante inyección económica superior a los 2,6 millones de euros y que cuenta con un plazo de ejecución estimado de cinco meses ininterrumpidos. La actuación se desarrollará sobre una amplia parcela estratégica de más de dos mil cien metros cuadrados de superficie. La nueva edificación contemplará dos niveles de altura y una cubierta plana totalmente transitable, diseñados en su conjunto para albergar ese nuevo bloque vital de estacionamientos que descongestionará el frente marítimo.

Marcos Antonio Rodríguez ha querido subrayar de manera contundente que el arranque inminente de esta obra supone cumplir de forma estricta con el compromiso adquirido con la ciudadanía en el año 2023. La gestión del edil pone el foco en ejecutar actuaciones planificadas con rigor técnico para resolver las justas exigencias de los habitantes de El Médano frente a la inactividad crónica de etapas políticas anteriores. La solución técnica elegida por su departamento no es casual, sino que se basa en un innovador sistema prefabricado que aporta enormes ventajas competitivas y logísticas. Esta tecnología modular permite instalar la infraestructura de manera mucho más rápida que los lentos métodos de construcción convencionales, minimizando de paso las inevitables molestias de las obras para el entorno residencial. Además, resulta una edificación plenamente sostenible y respetuosa con los principios de la economía circular, ya que ofrece la inédita posibilidad de montar, desmontar, ampliar e incluso reutilizar la estructura completa según los requerimientos futuros del municipio.

Las indudables ventajas de este moderno modelo constructivo abren la puerta a instalar infraestructuras similares en otras zonas del municipio igualmente saturadas por el intenso tráfico diario. Núcleos poblacionales de gran peso como San Isidro o Granadilla casco están ya en el punto de mira del departamento de Obras y Servicios para replicar este evidente éxito organizativo. En paralelo, el área que dirige Rodríguez trabaja arduamente en la redacción de una nueva ordenanza municipal de estacionamiento regulado y de movilidad general. Todas estas medidas conjuntas y coordinadas buscan ordenar el tráfico de manera integral, acabar con la saturación crónica de las calles, facilitar los desplazamientos hacia la costa y mejorar drásticamente la calidad de vida de los residentes tras muchos años de inaceptable dejadez administrativa.