Fuerteventura invierte 15,3 millones en Gran Tarajal para saldar una histórica deuda con las familias

Las obras de la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal avanzan a paso firme tras haber iniciado su construcción a principios de 2026. Con una inversión de 15,3 millones de euros, sufragada con fondos propios del Cabildo de Fuerteventura y cofinanciada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea a través del Ministerio y el Gobierno de Canarias, el proyecto busca dar una solución definitiva a una de las demandas sociales más urgentes de la comarca. Cumpliendo el plazo de ejecución previsto de 12 meses, la previsión es que las instalaciones estén totalmente finalizadas durante el primer trimestre del próximo año.

Un complejo adaptado a las necesidades de las familias

El nuevo recurso público se edifica sobre una parcela de 4.701 metros cuadrados situada en el Valle del Aceitún y albergará dos espacios de atención personalizada para los dependientes. Por un lado, la Residencia Sociosanitaria dispondrá de 60 plazas para prestar atención residencial integral las 24 horas del día durante los 365 días del año. Por otro, el Centro de Atención Diurna sumará 30 plazas para mayores en situación de dependencia, combinadas con 12 plazas específicas de respiro familiar orientadas a aliviar la carga de los cuidadores en el hogar.

Plan de expansión insular y gestión eficiente

Esta actuación se integra en un marco más amplio promovido por el Cabildo para elevar la capacidad asistencial insular hasta las 442 plazas sociosanitarias dentro del presente ejercicio. La estrategia contempla también el desarrollo de un Centro de Día en Costa Calma con otras 30 plazas, así como nuevos recursos proyectados para la zona de Antigua-Betancuria. Tanto el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, como el alcalde de Tuineje, David Herrera, respaldan la buena marcha de los trabajos y apuestan por mantener la máxima eficacia en la colaboración institucional para optimizar el dinero del contribuyente y garantizar la entrega del centro en tiempo y forma.