La Laguna impulsa la mayor rehabilitación residencial de Canarias con veinticinco millones para El Cardonal

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto sobre la mesa una iniciativa que califica como el mayor proyecto de rehabilitación residencial de Canarias. Esta actuación pública centrada en el barrio de El Cardonal requerirá un escrutinio riguroso para comprobar si la gestión política y técnica estará a la altura de los más de veinticinco millones de euros anunciados a bombo y platillo. A través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios, el consistorio ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras del denominado Entorno Residencial de Rehabilitación Programada. Sobre el papel, el plan pretende transformar cuarenta y nueve bloques y rehabilitar un total de cuatrocientas treinta y ocho viviendas en su primera fase operativa.



Las cifras globales del proyecto exigen un análisis minucioso de la procedencia y el destino real de los fondos públicos. El presupuesto total actualizado asciende a 25.090.583,42 euros. Esta ingente cantidad de dinero no se destina íntegramente a ladrillo y cemento, ya que incluye también la redacción de proyectos, diversas actualizaciones burocráticas y el mantenimiento de una oficina específica de atención ciudadana. Resulta evidente que el municipio ha tenido que asumir un papel protagonista para salvar la viabilidad de la operación y evitar un colapso administrativo. El Ayuntamiento aporta directamente 12.943.651,12 euros, absorbiendo todo el impacto de la inflación y convirtiéndose en el financiador mayoritario al cubrir más de la mitad del coste total. El resto del esquema de financiación depende de diez millones con nueve aportados por los fondos europeos Next Generation EU y un millón extra inyectado por el Cabildo de Tenerife.



La historia reciente de este proyecto obliga a mantener una postura crítica frente a los comunicados oficiales. La actual convocatoria sustituye a un intento fallido de licitación publicado en octubre del año dos mil veinticinco. Aquel proceso inicial quedó completamente desierto y apenas incluía una fracción de los bloques previstos, lo que evidenció una grave falta de previsión institucional frente a la realidad económica del mercado. Para evitar un nuevo e imperdonable fracaso, las arcas municipales han tenido que soportar un incremento forzoso de 3.911.143,02 euros. Con esta inyección de capital orientada a compensar los sobrecostes del sector de la construcción, el presupuesto reservado estrictamente para la ejecución material de las obras alcanza ahora los 20.443.132,33 euros.



Tanto el alcalde Luis Yeray Gutiérrez como el concejal de Vivienda Adolfo Cordobés han intentado justificar este movimiento argumentando que la actualización de precios era una exigencia ineludible impuesta por las circunstancias. Los responsables políticos insisten en que este enorme esfuerzo económico recae sobre la administración para blindar a los propietarios frente a las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Por su parte, el gerente de la empresa municipal, Emilio Fariña, describe una intervención de alta complejidad operativa que no admite margen de error. Los trabajos prometidos van mucho más allá de una simple mejora estética y contemplan intervenciones estructurales profundas, mejoras sustanciales en la eficiencia energética, renovación integral de las instalaciones, impermeabilización de las cubiertas, actuaciones de accesibilidad y la imperativa retirada de elementos tóxicos que contienen amianto. Para hacer digerible este abrumador volumen de trabajo y facilitar la concurrencia empresarial con solvencia técnica, el contrato se ha fragmentado estratégicamente en cinco lotes distintos.

El impacto económico directo sobre los residentes es la pieza fundamental que determinará el verdadero éxito social del plan de rehabilitación. El acuerdo de la Comisión Bilateral del programa estatal ha fijado la aportación vecinal colectiva en 173.632,50 euros para el conjunto de las cuatrocientas treinta y ocho viviendas intervenidas. Esta cifra representa apenas un cero coma sesenta y nueve por ciento del presupuesto final, lo cual resulta un alivio económico evidente para las familias de El Cardonal. Las autoridades aseguran categóricamente que ninguna persona verá incrementada su participación económica a pesar del encarecimiento de la obra, y prometen coberturas del cien por cien para aquellos casos declarados oficialmente como vulnerables. Todo este esquema de protección financiera se sustenta en las bases del Programa número uno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual permite articular las ayudas correspondientes a nivel de barrio.

El Cardonal es un complejo urbanístico de titularidad privada que arrastra décadas de deterioro desde su construcción original entre los años sesenta y setenta. Con ciento sesenta y cuatro bloques y más de mil quinientas viviendas en su totalidad, el barrio exige resultados tangibles e inmediatos que superen la mera propaganda institucional. Aunque ya se han acometido reformas parciales en unos sesenta edificios bajo programas anteriores, la actual fase se perfila como la intervención más ambiciosa ejecutada hasta la fecha en el municipio. El verdadero examen de fuego para el Ayuntamiento de La Laguna llegará inevitablemente con el cumplimiento de los plazos de ejecución. El compromiso oficial marca que las obras deben arrancar sin excusas antes del treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiséis para poder justificar los fondos europeos. Habrá que vigilar de cerca y con extrema severidad el cumplimiento de estas fechas límite para confirmar si la administración pública es realmente capaz de gestionar con responsabilidad y eficacia los recursos europeos prometidos.