La Policía Nacional detiene a dos hermanos en Telde por tráfico de cocaína y blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han asestado un nuevo golpe al narcotráfico a pequeña y mediana escala tras culminar con éxito la denominada operación Gru. El dispositivo, llevado a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde, se saldó el pasado 23 de julio con el arresto de dos individuos de 39 y 32 años de edad. A ambos se les considera presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, logrando así desarticular un activo foco de distribución de narcóticos que operaba en este municipio grancanario.

La exhaustiva investigación policial se ha prolongado a lo largo de varios meses, un tiempo necesario para que las fuerzas de seguridad pudieran recopilar las pruebas pertinentes. Durante este periodo, los investigadores lograron acreditar de manera fehaciente la intensa actividad delictiva que desarrollaban los dos parientes, cuya principal vía de ingresos ilícitos procedía presuntamente de la venta directa de estupefacientes a consumidores finales.

Para garantizar el éxito de la intervención y asegurar una futura condena, las autoridades desplegaron numerosas vigilancias y seguimientos discretos en torno a los principales sospechosos. Estas labores operativas sobre el terreno posibilitaron reunir una serie de indicios sólidos sobre su vinculación constante y directa con el mercadeo de sustancias ilegales. Además, los agentes procedieron a dar el alto e identificar a varios compradores justo en el instante en que acababan de adquirir sus correspondientes dosis, levantando las actas de incautación que resultan vitales para el atestado policial.

El punto culminante de la operación Gru se produjo con la autorización del correspondiente registro domiciliario. En el interior de las dependencias utilizadas por los acusados, los agentes intervinieron un total de 106 gramos de cocaína que ya se encontraban preparados y dosificados para su inminente distribución en el mercado negro. Junto a la droga, las fuerzas del orden se incautaron de 5.010 euros en dinero en efectivo, fraccionados en billetes de diversa cuantía, lo que evidencia el constante trasiego de ventas. Igualmente, se requisó una báscula de precisión, un vehículo y diverso instrumental indispensable para la elaboración, corte, almacenamiento y empaquetado de las dosis.

De forma paralela a la cocaína, los agentes localizaron un importante alijo de sustancias dopantes, concretamente 273 comprimidos y 24 ampollas de anabolizantes. Una vez finalizadas todas las diligencias oportunas en dependencias de la comisaría, los dos investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, cuyo titular decretó el ingreso en prisión provisional para uno de ellos a la espera de la celebración del juicio correspondiente.