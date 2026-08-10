Marruecos devora el Atlántico mientras la burocracia asfixia la economía de Canarias

Marruecos no espera. El país vecino ha puesto la directa para convertirse en el epicentro industrial y logístico del Atlántico medio. Al otro lado de la frontera marítima, Canarias asiste a este despliegue con los brazos atados por su propia maraña administrativa. Mientras Rabat despliega la alfombra roja a la inversión extranjera, el archipiélago espanta el capital a golpe de moratorias.

Una investigación que realizó José Luis Jiménez para Vozpopuli, confirmó que el último movimiento confirma un cambio de ciclo. La compañía canadiense Aya Gold & Silver Inc. acaba de oficializar la compra de una cartera de exploración que abarca 259 kilómetros cuadrados en territorio marroquí. Hablamos de tres licencias y 18 permisos destinados a extraer plomo, plata, cobre, oro y elementos estratégicos en enclaves como Guelmín y Agadir. Marruecos ofrece seguridad jurídica; el mercado responde con inversión.

El tesoro enterrado de Fuerteventura

El contraste con la realidad insular resulta revelador. A escasos kilómetros de los nuevos sondeos marroquíes, Fuerteventura esconde un yacimiento de tierras raras de primer nivel mundial. Investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) han acreditado concentraciones de hasta 10.300 partes por millón. Esta cifra multiplica por cinco la rentabilidad de muchos depósitos actualmente en explotación a nivel global.

Sin embargo, este tesoro permanece sepultado. La cautela normativa y el miedo político a la iniciativa privada mantienen el proyecto en un cajón. La administración prefiere proteger el inmovilismo antes que generar empleo, riqueza y autonomía industrial para los canarios. El resultado es evidente: cedemos el monopolio de los recursos a un competidor directo.

Infraestructuras y turismo: la fuga del liderazgo

El pulso económico trasciende el subsuelo. Marruecos despliega una agresiva hoja de ruta logística que amenaza la posición histórica de Canarias. El Dakhla Atlantic Port tiene prevista su apertura en 2029. Esta infraestructura nace con el objetivo de absorber tráfico marítimo, gestión logística y capacidad energética en la costa africana. Una verdadera aspiradora de oportunidades comerciales.

En el sector turístico, el patrón de asfixia se repite. Rabat proyecta sumar 22.500 nuevas habitaciones y rehabilitar miles de camas para alcanzar los 20 millones de visitantes en 2030. La respuesta canaria es el estancamiento crónico. En islas como Gran Canaria, la edificación de hoteles en suelo turístico de nueva creación lleva congelada en la práctica desde 2009. Proyectos bloqueados por moratorias que, pese a ser declaradas ilegales en los tribunales, lograron su verdadero objetivo: paralizar la inversión.

La ecuación económica nunca falla. El capital huye de la incertidumbre y fluye hacia donde encuentra libertad para operar. Canarias, atrapada en su propio laberinto intervencionista, observa cómo se traslada el centro de gravedad del Atlántico. Marruecos avanza; las Islas esperan el próximo permiso.