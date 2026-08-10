Muere ahogado un bañista de 32 años en la playa tinerfeña de la Tejita

Un hombre de 32 años ha perdido la vida este domingo en la isla de Tenerife tras sufrir un ahogamiento en el mar. El trágico suceso ha tenido lugar en la conocida playa de la Tejita, situada en el término municipal de Granadilla de Abona, una zona frecuentada habitualmente por numerosos visitantes y residentes. Según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, la víctima fue rescatada del agua en estado inconsciente, lo que desencadenó la rápida intervención de los equipos de auxilio desplegados en la costa.

La alerta se registró en la sala operativa del 1-1-2 cuando pasaban escasos minutos de las 13:50 horas. En ese momento, se recibió una llamada de emergencia comunicando que el servicio de socorristas de la playa había sacado del mar a un individuo que no respondía a los estímulos. De inmediato, el centro coordinador activó todos los recursos necesarios para atender la grave situación, movilizando a los profesionales médicos y a las fuerzas de seguridad hacia el lugar de los hechos.

Antes de la llegada de las ambulancias, los efectivos de salvamento marítimo que se encontraban de guardia en la arena procedieron a realizar las primeras valoraciones y a prestar el auxilio inicial al afectado. La celeridad en estos primeros instantes es fundamental, aunque lamentablemente la situación clínica de la víctima ya revestía una gravedad extrema, presentando síntomas evidentes de asfixia por inmersión.

Poco después, hizo acto de presencia el personal del Servicio de Urgencias Canario, que tomó el relevo en la asistencia. Los sanitarios constataron que el hombre se hallaba en parada cardiorrespiratoria. Con el objetivo de revertir este estado, los profesionales iniciaron de forma inminente las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto en su vertiente básica como avanzada. Para ello, contaron con el apoyo de un desfibrilador semiautomático, una herramienta clave en este tipo de intervenciones críticas.

A pesar de los denodados esfuerzos de todo el equipo de emergencias durante varios minutos, las técnicas de reanimación no dieron el resultado esperado. Finalmente, el equipo médico desplazado a la playa de la Tejita no tuvo más remedio que confirmar el fallecimiento del varón en el mismo lugar del incidente. La fatalidad de este episodio suma una nueva víctima a las estadísticas de accidentes en el medio acuático en el archipiélago.

Una vez certificada la defunción, los agentes de la Guardia Civil asumieron la custodia del cuerpo y se hicieron cargo de las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este ahogamiento. Este procedimiento es el habitual en este tipo de siniestros, a la espera de que la autopsia determine las causas clínicas precisas que desencadenaron el fatal desenlace en esta jornada dominical.