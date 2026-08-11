Generar oportunidades reales de futuro en el lugar de origen para frenar los peligros de la emigración irregular. Con este propósito nació en el verano de 2024 el proyecto Tierra Firme del Gobierno de Canarias, una iniciativa que, tras sus dos primeros años de andadura, ya ha formado a 400 jóvenes en Senegal, Mauritania y Cabo Verde, alcanzando un 36 % de inserción laboral estable en sus propios países.

La clave de este éxito reside en la formación profesional dual orientada a las necesidades reales del mercado de trabajo africano. La gran mayoría de los participantes que han logrado incorporarse al mercado laboral lo han hecho en empresas españolas y canarias afincadas en la región, donde previamente realizaron sus prácticas formativas.

Un modelo diseñado a la medida de las empresas

Hasta la fecha, el programa ha impartido más de 30 cursos de FP dual en colaboración con las cámaras de comercio españolas y centros educativos oficiales de los países participantes. En la actualidad, más de 90 jóvenes reciben capacitación técnica en áreas estratégicas como construcción, fontanería, electricidad y hostelería.

El director general de Relaciones con África del Gobierno canario, Luis Padilla, atribuye este porcentaje de inserción laboral a que la formación se diseña respondiendo a la demanda real de trabajadores por parte de las empresas instaladas en esos países.

Para Padilla, la experiencia demuestra que la cooperación y la generación de oportunidades laborales en los países de origen y tránsito constituyen una vía eficaz para ofrecer alternativas a los jóvenes que se plantean emigrar y reducir las salidas en cayuco hacia Canarias por la Ruta Atlántica.

De una prueba piloto a tres países clave

El crecimiento del proyecto se ha desarrollado de manera progresiva a lo largo de grandes etapas:

Fase inicial y consolidación (2024-2025): Arrancó con un proyecto piloto en Dakar para 24 jóvenes en agricultura, textil y turismo. Poco después, se amplió con siete cursos en Senegal que beneficiaron a 211 personas en sectores como las energías renovables, la electricidad y la construcción. La iniciativa se extendió posteriormente a Mauritania, donde 40 jóvenes se formaron en edificación.

Tercera fase y expansión a Cabo Verde (2025-2026): Desarrollada durante este año, esta etapa contempla la capacitación de 110 jóvenes. Como principal novedad, se ha sumado Cabo Verde, donde 30 jóvenes de entre 18 y 35 años se forman en hostelería y turismo. Además, el programa abarca a otros 60 alumnos en centros senegaleses y 20 en Mauritania.

Inversión de 1,1 millones y formación a docentes

Para la ejecución de esta tercera fase, la Dirección General de Relaciones con África ha destinado un presupuesto de 507.000 euros, elevando la inversión acumulada de la iniciativa a 1,1 millones de euros desde su puesta en marcha.

Asimismo, el proyecto ha incorporado la vertiente de 'formación de formadores', mediante la cual cuatro docentes de Senegal y Mauritania han recibido capacitación en Tenerife y Gran Canaria con el objetivo de trasladar estos conocimientos pedagógicos y técnicos a los centros educativos de sus respectivos países.

Una estrategia de beneficio triple para frenar las salidas en cayuco

En definitiva, la filosofía de 'Tierra Firme' busca consolidar un modelo en el que ganan todas las partes implicadas: los jóvenes africanos acceden a una profesión con futuro sin tener que abandonar su entorno; las empresas españolas y canarias afincadas en el continente cubren sus necesidades de personal cualificado; y el Archipiélago invierte directamente en la raíz del problema migratorio para ofrecer alternativas reales en origen y evitar que más personas se vean abocadas a arriesgar su vida en la peligrosa Ruta Atlántica.