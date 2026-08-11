Casi un millón de euros contra la pobreza infantil. Canarias activa ayudas para las familias más vulnerables

Un balón de oxígeno frente a la exclusión social en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias ha activado oficialmente una importante partida de 918.872 euros destinada a blindar a la infancia desfavorecida y rescatar a los hogares insulares golpeados por la vulnerabilidad extrema. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, inyectará estos recursos a través de proyectos ejecutados por entidades privadas sin ánimo de lucro.

Una partida inicial con vía libre para ampliarse

La directora general del área, Sandra Rodríguez, ha explicado que esta inyección de fondos nace con vocación de crecer a medida que lleguen nuevos recursos públicos. Según ha señalado la responsable autonómica, la cuantía inicial podrá incrementarse una vez se realice la transferencia de los fondos estatales y se declare la disponibilidad del crédito, lo que permitirá ampliar la cobertura siempre que el montante se incorpore antes de resolver la convocatoria.

Atención prioritaria a la monoparentalidad y al entorno rural

Las subvenciones, concedidas mediante concurrencia competitiva entre entidades sin ánimo de lucro de las Islas, se articularán a través de proyectos de intervención directa y entregas en especie.

Aunque el objetivo general es frenar la pobreza infantil y la privación material severa, las bases de la Consejería sitúan el foco en dos colectivos de especial exposición al riesgo: las familias monoparentales, que soportan índices de vulnerabilidad muy superiores a la media regional, y los hogares situados en el ámbito rural, que afrontan mayores dificultades de acceso a las redes de protección social.

Destino de las ayudas sobre el terreno

En la práctica, los 918.872 euros se canalizarán en dos grandes frentes de actuación directa para garantizar la dignidad y el bienestar de los menores.

Por un lado, responderán a las necesidades más inmediatas mediante la cobertura de alimentación, prendas de vestir y productos de higiene. Por otro lado, asegurarán el acceso a servicios fundamentales, garantizando la atención sanitaria, el apoyo educativo y la adquisición de material escolar.

Con este paso, la administración autonómica y las entidades sociales consolidan su alianza para levantar una red de contención efectiva que impida que ningún menor canario quede al margen por motivos económicos.