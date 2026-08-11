CC exige respuestas al Gobierno por la nueva base militar de Marruecos a 200 km de Canarias

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha instado al Gobierno a que ofrezca explicaciones detalladas sobre la reciente inauguración del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC). Esta instalación, promovida de manera conjunta por Estados Unidos y Marruecos, se encuentra situada en la localidad marroquí de Tan-Tan, a poco más de 200 kilómetros de la costa de la isla de Lanzarote y a muy poca distancia de la frontera con el Sáhara Occidental.

La parlamentaria canaria ha decidido pasar a la acción registrando una serie de preguntas por escrito dirigidas expresamente al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta iniciativa parlamentaria surge justo después de que el mencionado recinto militar iniciara sus operaciones con el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance, maniobras que se llevaron a cabo entre los pasados días 3 y 7 de agosto, tal y como ha informado la propia formación nacionalista en un comunicado.

Desde las filas de Coalición Canaria advierten de que este tipo de maniobras se enmarcan dentro de la "creciente cooperación militar" que mantienen en la actualidad Washington y Rabat. Se trata de una alianza estratégica cuya hoja de ruta en el ámbito de la defensa fue suscrita recientemente y que persigue el claro objetivo de consolidar y reforzar sus vínculos bilaterales, especialmente en todo aquello que concierne a la industria del armamento militar y a la ciberseguridad en la siempre sensible región del norte de África.

Para Cristina Valido, resulta de extrema preocupación que, dada la indudable proximidad geográfica y la especial condición de región ultraperiférica que posee el archipiélago, cualquier actividad bélica o de experimentación balística que se desarrolle en un área tan próxima a las islas no sea notificada adecuadamente. En este sentido, la diputada subraya que estas actuaciones deben ser puestas en conocimiento del Gobierno de Canarias con la "suficiente antelación", para evitar así generar ningún tipo de alarma entre la población local y garantizar la debida lealtad institucional.

Asimismo, la representante canaria ha querido matizar que, lamentablemente, "no es la primera vez" que la actividad militar desplegada por el país vecino en las aguas e inmediaciones de las islas genera serias dudas sobre la transparencia, la información y la coordinación que mantiene el Gobierno de España con el Ejecutivo autonómico. Esta aparente falta de comunicación es un motivo de queja recurrente entre las autoridades insulares en su relación con la Administración central.

Por todos estos motivos, Valido ha exigido a ambos ministerios que detallen de forma pormenorizada toda la información que poseen en relación con la apertura y operatividad de dicho centro de experimentación. Además, la diputada ha inquirido sobre los datos precisos que han sido trasladados de forma oficial a las autoridades isleñas. En su escrito, también plantea que el Gabinete nacional ofrezca una valoración exhaustiva del impacto que este tipo de instalaciones y pruebas pueden llegar a suponer para la seguridad de nuestro país.

Finalmente, y poniéndose en el escenario de que el Gobierno central carezca de los datos necesarios sobre estas operaciones conjuntas entre norteamericanos y marroquíes, la dirigente de CC ha reclamado que se aclare si se prevé establecer mecanismos efectivos de aviso. El objetivo es que España sea informada con carácter previo antes de que se realicen más pruebas militares a tan corta distancia del territorio nacional y, en última instancia, se exige conocer qué clase de contactos bilaterales se han mantenido con Marruecos al respecto.