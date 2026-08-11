De la energía verde al ruido del diésel el colapso energético del Centro Comercial La Gran Manzana en Las Chafiras



El contraste resulta demoledor y retrata la inoperancia reinante. Mientras la propaganda oficial en Canarias abandera la transición ecológica y la sostenibilidad, la realidad a pie de calle en el sur de Tenerife ofrece una estampa de precariedad energética absoluta. El Centro Comercial La Gran Manzana, situado en el enclave estratégico de Las Chafiras, se ha convertido en el último exponente de este fracaso estrepitoso. Un espacio supuestamente diseñado para ser un modelo de eficiencia se encuentra hoy sobreviviendo gracias a un remedio arcaico y contaminante. Se trata de un gigantesco grupo electrógeno alimentado por gasoil ubicado en el aparcamiento subterráneo.



Caminar hoy por el garaje del complejo supone tropezarse de frente con la cruda realidad. En pleno carril de estacionamiento se levanta una voluminosa unidad móvil de generación eléctrica delimitada por vallas de obra. Su rugido constante trata de suplir la falta de potencia de la red o el fallo monumental del sistema de autoconsumo previsto. Las consecuencias de esta anomalía las sufren directamente los comerciantes y los clientes. Establecimientos como la firma de moda Parfois se han visto obligados a bajar la persiana metálica en pleno horario comercial. En los accesos a las tiendas se leen avisos impresos pidiendo disculpas por la imposibilidad de prestar servicio por culpa de problemas técnicos ajenos a la marca. La inestabilidad del suministro impide el funcionamiento de sistemas básicos y genera pérdidas económicas directas a unos empresarios que pagan por unos servicios fantasma.

Este despropósito abre enormes interrogantes sobre la nefasta gestión de las infraestructuras en el municipio de San Miguel de Abona y en todo el sur de la isla. Resulta inconcebible que un centro comercial reciente carezca de la capacidad de red necesaria para operar con total normalidad. Aunque la narrativa inicial vendía un modelo energético limpio, la evidencia demuestra una negligencia grave. O bien la infraestructura de la zona está obsoleta e incapacitada para soportar la demanda requerida, o bien los permisos de la instalación fotovoltaica continúan atascados en el habitual laberinto burocrático de nuestras administraciones públicas.

Mientras las responsabilidades entre la empresa promotora, las distribuidoras eléctricas y las instituciones se dilucidan lentamente en los despachos, el resultado final es el humo del gasoil quemado en el subsuelo y la desesperación de los comerciantes. Este episodio en Las Chafiras no representa un hecho aislado, constituye el síntoma evidente de una parálisis estructural que asfixia a la comarca sur. La imagen de un generador ruidoso tratando de dar vida a un edificio que pretendía ser vanguardista resulta ser la mejor metáfora de la gestión pública y privada. Demuestra con total crudeza que detrás de los discursos verdes solo hay promesas vacías y motores de combustión encendidos a la desesperada para lograr mantener una simple bombilla iluminada.