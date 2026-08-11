Detenidas cuatro personas en Tenerife por vender ropa falsificada valorada en 210.000 euros

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe contra el fraude y el comercio ilícito en las Islas Canarias. En una reciente operación llevada a cabo en el sur de la isla de Tenerife, los agentes han procedido a la detención de cuatro individuos acusados de un presunto delito contra la propiedad industrial. Estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos continuados de las fuerzas de seguridad para proteger los derechos comerciales y la libre competencia frente a las actividades económicas sumergidas que perjudican al comercio legal y a los creadores de las marcas.

El operativo policial se desplegó de manera coordinada en las conocidas zonas turísticas de Costa Adeje y Playa de las Américas. Durante los registros efectuados en diversos establecimientos comerciales, los efectivos policiales lograron intervenir aproximadamente 2.000 prendas y complementos que presuntamente imitaban a firmas de reconocido prestigio internacional. Según las estimaciones oficiales, el valor total de esta mercancía en el mercado lícito habría alcanzado los 210.000 euros, lo que da una idea de la magnitud del perjuicio económico que este tipo de prácticas supone para las empresas afectadas.

Las investigaciones que desembocaron en estas detenciones se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por representantes de varias firmas comerciales. Estos portavoces alertaron a las autoridades sobre la posible venta ilícita de copias no autorizadas en distintos locales orientados, en su mayor parte, al turismo que visita el sur del archipiélago tinerfeño. En sus comunicaciones, los perjudicados detallaban cómo se estaban exhibiendo y comercializando productos que utilizaban sus signos distintivos protegidos sin contar con ningún tipo de licencia o autorización legal para ello.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de proteger la seguridad jurídica en el ámbito del comercio, los investigadores comenzaron a realizar las indagaciones pertinentes. Tras una fase de vigilancia y comprobación, los agentes pudieron certificar la existencia de múltiples negocios que ofertaban estos artículos de apariencia fraudulenta a pie de calle. Por este motivo, se diseñó un amplio dispositivo policial simultáneo para evitar que los responsables pudieran deshacerse del material o alertarse entre ellos, asegurando así el éxito de la intervención.

Para garantizar la correcta identificación de los productos, la operación contó con la presencia y colaboración directa de un perito oficial designado por las propias firmas perjudicadas. La participación de este experto resultó clave para determinar in situ la falsedad de los artículos expuestos en los expositores de los comercios inspeccionados, confirmando las sospechas iniciales de los investigadores sobre la vulneración flagrante de los derechos de propiedad industrial.

El saldo final de esta actuación se ha saldado con el arresto de cuatro personas y la investigación de un quinto individuo. Todos ellos han sido identificados como los responsables directos de la gestión y explotación de los locales registrados. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de depurar las responsabilidades penales derivadas de este ilícito, un delito que atenta contra el esfuerzo empresarial y la innovación en el marco del libre mercado.