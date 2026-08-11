El Cabildo coordina con los ayuntamientos el dispositivo especial por las Perseidas y el eclipse solar

El Cabildo de Tenerife ha mantenido una reunión de coordinación con los ayuntamientos de la Isla implicados en el dispositivo especial de seguridad, movilidad, carreteras y protección del medio natural con motivo de la lluvia de estrellas, las Perseidas y el eclipse solar total, que coincidirán mañana, 12 de agosto, y que generará una importante afluencia de personas a las zonas de cumbre.

La reunión, organizada por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha permitido poner en común y ultimar con los municipios los distintos aspectos del dispositivo, con el objetivo de garantizar que la respuesta esté coordinada y que estas dos jornadas se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad, evitando situaciones de masificación y protegiendo los espacios naturales de la Isla, máxime en un momento de riesgo de incendio forestal.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que "los próximos días 12 y 13 van a coincidir en el cielo de Tenerife dos fenómenos extraordinarios. Tenerife vuelve a mirar al cielo porque el próximo día 12 las Perseidas nos van a regalar una de las noches más mágicas del año, mientras que ese mismo día podremos disfrutar de un acontecimiento único como es un eclipse solar total".

"Son dos fenómenos extraordinarios que van a tener como escenario nuestro cielo, pero precisamente por eso hemos preparado un dispositivo especial para que podamos disfrutarlos con seguridad, evitando la masificación en nuestras cumbres, nuestros montes y, especialmente, en el Parque Nacional del Teide", añade.

Dávila recuerda que "es muy importante que la ciudadanía esté atenta a las limitaciones de acceso a la Corona Forestal y al Parque Nacional del Teide y que utilice el dispositivo de transporte público que hemos preparado. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de estos fenómenos sin poner en riesgo la seguridad de las personas y protegiendo nuestros espacios naturales".

Regulación de los accesos

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, recuerda que "el Cabildo va a activar un dispositivo especial de regulación del tráfico en los accesos al Parque Nacional del Teide y a la Corona Forestal durante ambas jornadas, que supone la regulación del tráfico entre las 17:00 y las 05:00 horas del día siguiente, tanto el 12 como el 13 de agosto, mediante un sistema dinámico de control de accesos que ya ha demostrado su eficacia en anteriores dispositivos".

A su vez, destaca que "el objetivo es garantizar la seguridad de las miles de personas que se espera acudan a estos espacios y proteger uno de los entornos naturales más sensibles de la Isla".

El dispositivo contará con cuatro puntos de control de acceso, situados en La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21), donde se regulará la entrada de vehículos. Además, se habilitarán puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo para informar a los conductores sobre las restricciones y ofrecer itinerarios alternativos antes de llegar a los controles.

Por tanto, el dispositivo persigue cuatro objetivos fundamentales: garantizar la seguridad de las personas, preservar los valores naturales del Parque Nacional, evitar colapsos circulatorios y facilitar una evacuación rápida en caso de emergencia o incendio forestal.

Durante el horario de aplicación de la regulación solo podrán acceder los vehículos autorizados destinados al transporte de mercancías; el transporte público regular; guaguas y transporte discrecional de viajeros de más de nueve plazas; vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales; personal autorizado que desarrolla su actividad en el Parque Nacional y la Corona Forestal; así como las personas alojadas en establecimientos situados en el interior del Parque.

El resto de vehículos particulares no podrá acceder mientras permanezca activo el dispositivo.

Usar el transporte público

Como alternativa al vehículo privado, Titsa pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas desde La Orotava por la TF-21, La Esperanza por la TF-24 y Vilaflor por la TF-21, entre las 18:30 y las 01:30 horas, durante las dos noches del operativo. Al respecto, también la consejera de Movilidad, Eulalia García, anima a la ciudadanía a utilizar el transporte colectivo "para disfrutar de estos fenómenos astronómicos con mayor comodidad y seguridad".

El dispositivo moviliza a efectivos de las áreas de Carreteras, Parque Nacional del Teide, Seguridad y Protección Civil y Operativo de Incendios, además de Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Consorcio de Bomberos, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Cecoes 112, agentes de Medio Ambiente, Guardas Rurales, Titsa y los ayuntamientos implicados. El operativo estará coordinado a través del Centro de Información de Carreteras y el Cecopin, con el objetivo de garantizar una respuesta conjunta ante cualquier incidencia.

El Cabildo recuerda que el dispositivo no supone un cierre total de las carreteras, sino una regulación temporal y dinámica de los accesos que permitirá garantizar la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional y la Corona Forestal durante dos jornadas en las que se espera una importante afluencia de visitantes.