El Cabildo de Tenerife a examen: simulacros de riesgo volcánico y protección del patrimonio

La gestión de emergencias no admite margen de error ni improvisaciones en Canarias. Con el objetivo de poner a prueba las verdaderas costuras de su sistema de seguridad, el Cabildo de Tenerife ha anunciado la convocatoria de dos simulacros de emergencia antes de que finalice el presente año 2026.

Los ejercicios, que deberán demostrar la eficacia operativa de la administración frente a escenarios críticos, se preparan bajo la estricta coordinación de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La prueba de fuego en el sur: riesgo volcánico

El ejercicio de mayor envergadura y exigencia técnica tendrá lugar el 22 de octubre en los municipios de Guía de Isora y Vilaflor. Este operativo se centrará en la gestión de una eventual crisis volcánica, una amenaza latente que exige una preparación impecable.

El objetivo primordial del simulacro será someter a un test de estrés los protocolos de actuación de los servicios de seguridad y emergencias. Según la institución insular, se busca evaluar de forma rigurosa la coordinación entre los recursos locales, insulares, autonómicos y estatales, detectando y corrigiendo sobre el terreno cualquier fallo o deficiencia que pudiera resultar fatal en una emergencia real.

Protección del patrimonio en La Laguna

En noviembre, el foco de atención se trasladará a La Laguna con un segundo simulacro de una naturaleza distinta, pero de vital importancia: la salvaguarda de los Bienes de Interés Cultural (BIC). Ante contingencias que puedan poner en riesgo la integridad histórica de la ciudad, se pondrán a prueba los planes de evacuación y protección de elementos artísticos y patrimoniales.

La finalidad de esta maniobra es verificar la capacidad de actuación de los distintos servicios para establecer medidas específicas que logren minimizar cualquier daño sobre el legado histórico tinerfeño.



Ambos ejercicios servirán para dar continuidad y evaluar el impacto del trabajo realizado durante el EU-MODEX celebrado en Garachico en 2025, una experiencia que ya sirvió para auditar las capacidades de la isla. Ahora, el Cabildo de Tenerife se enfrenta al reto de demostrar si ha asimilado las lecciones de prevención o si aún quedan aspectos críticos que pulir para garantizar la seguridad de los tinerfeños y su patrimonio.