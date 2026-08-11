El Hospital del Norte de Tenerife suspende su actividad quirúrgica por una avería en el sistema de climatización

La actividad en los quirófanos del Hospital del Norte de Tenerife ha quedado suspendida temporalmente debido a un fallo en el sistema de aire acondicionado. Esta avería afecta a las dos salas de cirugía mayor ambulatoria del centro adscrito al Hospital Universitario de Canarias. Según ha detallado la gerencia, las altas temperaturas registradas recientemente en la isla junto a la elevada humedad ambiental han provocado este problema técnico en los equipos de refrigeración. La dirección del hospital afirma que se trata de una incidencia puntual y que los servicios técnicos ya trabajan para solucionarla a la mayor brevedad. Por su parte, empleados del centro señalan que el fallo se produjo hace una semana. Aunque no se han tenido que cancelar operaciones previas al no estar todavía programadas, la situación ha obligado a paralizar la planificación de nuevas intervenciones. Este recinto hospitalario resulta fundamental para el sistema de salud de la zona al asumir una media de 2.000 operaciones anuales para aliviar la carga asistencial.

Para poder realizar intervenciones quirúrgicas con las máximas garantías, estas salas deben mantener una temperatura constante de entre 17 y 23 grados, además de una humedad relativa de entre el 40 y el 60 por ciento. Mantener estos parámetros resulta indispensable para controlar los microorganismos y evitar el sobrecalentamiento de los equipos tecnológicos. Hace apenas cinco días ocurrió una situación similar en las instalaciones centrales del Hospital Universitario de Canarias, aunque con un origen completamente diferente. En ese caso el problema se debió a un error humano durante el traspaso de unos cuadros eléctricos que llevan cuatro décadas en funcionamiento. Dicho contratiempo obligó a derivar algunas operaciones al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria mientras el centro avanza en un amplio proyecto de mejora y renovación de todo su suministro de energía.