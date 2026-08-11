El peligroso discurso de Drago Canarias en contra de la seguridad jurídica

El discurso de la portavoz de Drago Canarias, Mar Domínguez, es un ejemplo de cómo retorcer conceptos económicos y legales básicos para encajarlos en un molde ideológico. A lo largo de su intervención, despoja a la seguridad jurídica de su verdadero significado para transformarla en un cajón de sastre que justifica el intervencionismo estatal, algo que choca frontalmente con la realidad económica de las Islas.

El secuestro del concepto

La seguridad jurídica no es, como afirma la portavoz, tener un hospital público o un camión de bomberos a disposición. Esos son servicios públicos propios del Estado de bienestar. La seguridad jurídica es la certeza del marco legal. Es la garantía de que las leyes son predecibles, no retroactivas y de que el Estado respetará los contratos libremente pactados y la propiedad privada.

Al redefinir este concepto, Drago Canarias intenta legitimar lo contrario, la inseguridad jurídica. Exigir por ley que un propietario no pueda actualizar la renta de su vivienda tras cinco años de contrato, ignorando la inflación o las condiciones del mercado, es precisamente romper las reglas del juego.

La falacia del agua y el inversor berlinés

El recurso a la metáfora del agua es efectista, pero económicamente tramposo. Comparar la compra y alquiler de una vivienda con "un berlinés que se lleva el agua de Canarias para especular" demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la inversión.

El inversor no "roba" un recurso finito y se lo lleva a Alemania; inyecta capital en las Islas, mantiene un inmueble y lo introduce en el mercado.

Enfrentar las piscinas de los hoteles con los cortes de agua en Lanzarote obvia que el sector turístico canario asume enormes costes en desalación y depuración, financiando infraestructuras hídricas de las que muchas veces se beneficia toda la red. El problema del agua en Canarias responde a décadas de falta de inversión pública en infraestructuras, no a la existencia de hoteles.

El precio del alquiler y la escasez de oferta

La portavoz se escandaliza ante un alquiler de 850 euros para una familia que ingresa 2.000 euros. El diagnóstico es superficial. Un piso no pasa de valer "300 euros a 850" por un acto de pura maldad del propietario, sino por una dramática escasez de oferta.

Cuando formaciones políticas proponen topar precios, congelar rentas o dificultar la recuperación de la vivienda ante impagos, el propietario reacciona. La consecuencia inmediata es la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial para pasarlas al vacacional, al alquiler de temporada o, simplemente, dejarlas vacías.

La verdadera protección para esa familia canaria no es prohibir por decreto que los precios suban, sino generar un clima de confianza y libertad económica que atraiga inversión, promueva la construcción de nueva vivienda y multiplique la oferta disponible. Solo cuando hay competencia real, los precios se ajustan. Intervenir el mercado, como sugiere Drago Canarias, solo consigue que esa familia acabe sin opciones de alquiler a ningún precio.