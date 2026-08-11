Las grandes superficies exigen apartar a la Sociedad de Desarrollo del debate dominical por su evidente sumisión a Fauca

La batalla comercial por la apertura de los domingos en Santa Cruz de Tenerife alcanza un punto crítico. La Asodiscan ha exigido formalmente al Ayuntamiento que aparte a la Sociedad de Desarrollo del informe para revisar la actual Zona de Gran Afluencia Turística. La patronal de grandes superficies exige que el análisis recaiga exclusivamente en los Servicios Jurídicos municipales para garantizar una valoración verdaderamente independiente y objetiva.

Esta reclamación resulta absolutamente lógica y necesaria si se examina la trayectoria reciente del organismo municipal. Durante los años de gestión de Carmen Pérez al frente de la Sociedad de Desarrollo, la entidad ha estado íntimamente ligada a Fauca. Es precisamente esta organización la que mantiene una postura de paralización de la ciudad y rechaza frontalmente la apertura de las grandes superficies. La influencia y el dogmatismo de Fauca son tan evidentes que fue esta misma entidad la primera en pedir la cabeza de Carlos Tarife en cuanto el concejal se mostró partidario de hacer avanzar a Santa Cruz abriendo toda la ciudad y permitiendo la libre competencia los domingos.

Resulta inaceptable que el arbitraje de un conflicto económico de esta magnitud recaiga en quienes han pasado la legislatura haciendo y diciendo lo que le interesaba a Fauca. Asodiscan argumenta con contundencia que no es adecuado que la Sociedad de Desarrollo participe en una evaluación sobre un modelo que ellos mismos impulsaron en 2011. La patronal no cuestiona la profesionalidad de los técnicos pero exige separar del procedimiento a una entidad cuya imparcialidad está seriamente comprometida tras años de alianza con los defensores del inmovilismo comercial.

La exigencia introduce una fuerte presión sobre los movimientos del alcalde José Manuel Bermúdez. El Ayuntamiento había optado por estudiar jurídicamente si existe la obligación de revisar la zona antes de debatir el fondo del asunto, pero las grandes superficies exigen que este paso se produzca con plenas garantías. Piden evaluar si las circunstancias que justificaron el mapa actual hace quince años siguen vigentes, denunciando que el modelo deja fuera a importantes establecimientos de Cabo Llanos mientras protege artificialmente un statu quo caduco.

El debate ya no se limita exclusivamente a la apertura dominical, sino que expone el choque frontal entre quienes defienden adaptar las reglas a la realidad de una ciudad que ha cambiado profundamente y aquellos pequeños comercios y organizaciones que prefieren mantener las restricciones vigentes. Asodiscan ha endurecido su posición para asegurar que el futuro económico de Santa Cruz sea decidido por informes neutrales, serios y rigurosos, y no por una entidad plegada a los intereses de quienes bloquean el progreso de la capital.