Las mafias de la prostitución asaltan los centros de niñas menores en canarias

El monopolio de la solidaridad institucional choca frontalmente con la realidad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado en Gran Canaria una red criminal que captaba a menores inmigrantes para someterlas a explotación sexual. Las víctimas no estaban en la calle. Vivían bajo la tutela formal del Gobierno de Canarias. El operativo, saldado con cinco detenidos y adelantado por el periodista Melchor Sáiz-Pardo en el diario El Correo, evidencia una quiebra absoluta en el sistema de protección autonómico.

El infierno de Firgas a París

La trama operaba desde las entrañas del centro de menores de Firgas. El mecanismo de captación aprovechaba la vulnerabilidad de niñas de origen subsahariano, sin familia en las Islas y con la barrera del idioma. Una de las internas ejercía de reclutadora. Buscaba perfiles concretos y les ofrecía una salida hacia la Península o Francia con la promesa de un empleo para enviar dinero a sus familias. A cambio de pagos iniciales, la organización gestionaba pasaportes falsos que las hacían pasar por adultas y orquestaba la logística aeroportuaria.

El destino real era la esclavitud. La investigación policial arrancó gracias al instinto de supervivencia de una víctima. La joven huyó del centro grancanario en noviembre convencida por la red. Terminó encerrada en un piso de París, forzada a la prostitución. Meses después logró escapar hasta Bilbao, desde donde contactó con una educadora del centro. Su declaración destapó una maquinaria criminal que actuaba con notable impunidad frente a las administraciones.

Burocracia frente a las mafias

La intervención de los agentes frustró en el aeropuerto de Gran Canaria la salida de otras cuatro menores y mantiene abierta la búsqueda de una decena de jóvenes desaparecidas de las instalaciones.

El caso trasciende la crónica de sucesos para señalar un fallo sistémico. La Administración Pública absorbe competencias y asume la guarda de cientos de menores que llegan a las costas, pero carece de la capacidad para garantizar su seguridad física frente a las mafias. El aparato burocrático, desbordado por el caos migratorio, demuestra su inoperancia. Quienes huyen de la miseria buscando un futuro terminan atrapados en el mercado negro de la trata, mientras las instituciones que monopolizan su protección miran hacia otro lado.